Von Carmen Oesterreich

Heidelberg. Ist es besser, arm und barmherzig zu sein oder reich und herzlos? Mit diesen vermeintlichen Gegensätzen aus Wilhelm Hauffs Märchen "Das kalte Herz" plagt sich der Köhler Peter Munk im Zwinger3 des Heidelberger Theaters herum. Der junge Kohlenbrenner ist arm und wird im Dorf ausgelacht. Er träumt von einem besseren Leben und sehnt sich so sehr nach Reichtum und Ansehen, dass er leicht zu verführen ist. So kommt er in Teufels Küche, als er sich zwischen arm oder reich entscheiden muss.

Markolf Naujoks konzentriert sich in seiner Inszenierung des Hauff’schen Kunstmärchens über eine eigenartige Sage aus dem Schwarzwald, nach der Waldgeister Zugang in die Welt der Reichen verschaffen, auf dessen Kern, die Macht des Geldes. Was macht das Geld mit uns? Macht es uns gierig? Böse? Listig? Oder doch auch gut? Mit kleinen Kniffen signalisiert der Regisseur, wie kompliziert und miteinander verquickt die Machtverhältnisse zwischen Geldgier und Barmherzigkeit sein können.

In seinem sehr stimmungsvollen Erzähltheater zieht Alina Müller als Erzählerin die gebannten Zuhörer tief in den Schwarzwald. Durch fantastische Videoprojektionen wirkt er dunkel und unheimlich. Peter Munk (Lea Wittig), eigentlich durch seine harte und dreckige Arbeit schwarz vor Ruß, ist von Kostüm- und Bühnenbildnerin Marina Stefan komplett in Weiß gekleidet. Sein Gesicht ist fahl geschminkt.

Ganz rein wirkt dieser noch unerfahrene Junge auf seinem Weg in die Selbständigkeit. Allein unterwegs, durchschaut er das Hässliche der reichen Fratzen nicht. Er sieht nicht ihre Respektlosigkeit, Kaltherzigkeit und Schnodderigkeit, er blickt selbst voller Bewunderung zu ihnen auf. Das Oben der Reichen und das Unten der Armen erkennt er nicht, während er kriechend das Geld aufsammelt, mit dem ein Reicher einfach so um sich wirft. Nein, der "Kohlenmunk" zeigt Empathie: So sehr ihm selbst das Geld am Herzen liegt, gibt er dem Musiker auf der Bühne (ebenfalls Markolf Naujoks) einen Taler ab. Angekommen bei den Zauberwesen im Schwarzwald, zeigt er noch deutlicher, wie nah warme und kalte Herzen beieinanderliegen.

Dort hält das warmherzige Glasmännlein, das laut der Sage Gutes bewirken kann, fröhlich hopsend Händchen mit dem kaltherzigen, teuflischen, rabenschwarz gekleideten Holländer-Michel (Stefan Wunder). Der ist nur darauf aus, möglichst vielen Menschen ihr warmes Herz auszureden. Er isst diese Herzen und zieht daraus seine Kraft. Rhetorisch gewandt, zieht er auch Munk rasch über den Tisch, sein Herz gegen eines aus Stein und so viel Geld einzutauschen, dass er fortan reich, mächtig und angesehen sein kann. Aber eben auch: herzlos. Lea Wittig als Munk hat in diesem Erzähltheater nur sehr eingeschränkte Spielmöglichkeiten. Sie versteht es dennoch, zwischen Sehnsucht und vollkommener Bösartigkeit, neu gewonnener Macht, Besitz der Liebsten im Dorf, Absturz in die Gier und Tyrannei mit tödlichen Folgen und schließlich der bitteren Erkenntnis über seinen Irrtum zu differenzieren. Untermalt von Naujoks mystisch-sanfter Musik sowie seinen Songs, den tollen Schattenspielen und traumhaften Illustrationen von Theda Schoppe und Marina Stefan steigert sich diese märchenhafte Erzählung zum spannenden Drama. Als Peter Munk erkennt, dass Geld doch nicht alles ist, verleiht ihm Lea Wittig zunächst die kalte Skrupellosigkeit gegenüber dem Holländer-Michel, um sein Herz zurückzuerobern. Dies gelingt ihm mithilfe des listigen Glasmännleins, das auf diese Weise in den Besitz aller geklauten Herzen kommen und dafür sorgen kann, dass alle Menschen wieder warm miteinander werden. Das animiert zu viel Applaus.

Info: "Das Kalte Herz", Junges Theater Heidelberg, Zwingerstraße 3. Die nächsten Vorstellungen am 6. 3. um 10 Uhr, 7. 3. um 9.15 Uhr, Sonntag, 11. 3., 15 Uhr. www.theaterheidelberg.de