Heidelberg. (voe) Sämtliche Altersgruppen will Natascha Kalmbach, die Leiterin des Jungen Theaters, mit ihrem Programm ansprechen, speziell richtet sie sich aber mit ihrem Veranstaltungsspektrum an die Zuschauer vom Kindergartenalter bis zur Gruppe "12 plus". Es solle nicht nur Lustiges gezeigt werden, sondern auch Nachdenkliches - also Stoffe, die zum Mitempfinden und Mitlachen einladen.

Die Stückentwicklung "Verschwommen" fragt nach Geschlechterrollen bis zur Pubertät: Was ist typisch für Mädchen, was für Jungen? Gezeigt wird die Produktion im alten Schwimmbad auf dem Emmertsgrund, Regie führt Natascha Kalmbach selbst (21. August 2018).

"Ronja Räubertochter" wird die Astrid-Lindgren-Spezialistin Yvonne Kespohl im Alten Saal inszenieren (4. November 2018). Der Schauspieler und Graffity-Künstler Cédric Pintarelli kehrt als Regisseur an seine Heidelberger Wirkungsstätte zurück und bringt Martin Baltscheits Bilderbuch "Ich bin für mich!" auf die Bühne (11. November 2018), während sich Manuel Moser dem Melville-Roman "Moby Dick" widmen will. Ab 10. Februar 2019 geht Käptn Ahab auf die Jagd nach dem weißen Wal. Die Uraufführung "Miyu Unsahiro" von Flo Staffelmayr handelt von einem japanischen Mädchen, das sich wegen des enormen Leistungsdrucks in eine Phantasiewelt flüchtet und dort zur Superheldin wird; Regie führt Nora Bussenius (30. März 2019).

Natascha Kalmbach wiederum lässt "Die chinesische Nachtigall" während der Schlossfestspiele flattern, eine Adaption eines Andersen-Märchens. Den Part der Nachtigall übernimmt eine Sopransaxophonistin (23. Juni 2019).