Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Das hätte leicht schiefgehen können. Das Spiel mit Geschlechterklischees, mit Weiblichkeit, Männlichkeit, Inter- und Homosexualität ist ebenso tiefgründig wie heikel und stets droht ein Absturz in Plattitüden und Peinlichkeiten. Aus diesen Themen ein kluges und witziges Stück zu entwickeln, ist eine besondere Leistung; dem Jungen Theater Heidelberg um seine Leiterin und Regisseurin Natascha Kalmbach ist das mit "Verschwommen" bestens gelungen. Im ehemaligen Hallenbad im Forum 1 auf dem Emmertsgrund feierte das Publikum jetzt eine großartige Ensembleleistung.

Auf eine Forschungsreise durch die gängige Welt der Mann-Frau-Klischees begeben sich Simon Labhart, Marco Sykora, Laila Richter, Nadja Rui sowie Jugendtheater Urgestein Massoud Baygan. Der gibt zunächst den völlig entspannt lesenden Bademeister auf seinem Hochstuhl, während sich die anderen Vier am Beckenrand verbal und körperlich abstrampeln. Männlein wie Weiblein argumentieren verbissen mit den üblichen Klischees, Rap und Hip Hop unterstreichen, dass Männer stärker sind und Frauen gerne shoppen.

Sehr hübsch ist der Einfall, die Hormone in Gestalt von Testosteron und Östrogen an den Beckenrand zu holen, Marco Sykora und Laila Richter liefern sich hier einen pfiffigen Schlagabtausch. Die Zuschauer sitzen bei diesem ersten Akt auf Hockern im ehemaligen Schwimmbecken und werden von allen Seiten umspielt. Harte Fakten kommen dann beim Saunagespräch unter Männern zur Sprache. Warum nehmen nur ein Viertel aller Väter Elternzeit? Und warum verdienen Frauen durchschnittlich 21 Prozent weniger? Das ist echt zum Heulen, was die Drei unter ihren rosa Badetüchern dann auch ausgiebig tun. Klaro: Mann würde ja gerne länger und öfter den Nachwuchs bespaßen, aber er ist halt der Hauptverdiener. Dumm gelaufen.

Weiter geht’s ins nächste Schwimmbecken. Nun sitzen die Zuschauer auf einer ansteigenden Tribüne, während die Schauspieler auf einer Bühne zwischen den Duschräumen agieren. Die Geschichte einer Bacha Posh, eines afghanischen Mädchens, das bis zur Pubertät als Junge verkleidet aufwächst, spielt Nadja Rui sehr anrührend. Ebenso emotional schildert Simon Labhart, seinen Wunsch, als Mann zu leben, obwohl er als Mädchen geboren wurde. "Ich fühlte mich im Krieg gegen meinen Körper", beschreibt er - und der Zuschauer ist geneigt, ihm jedes Wort zu glauben.

"Ganzkörperverwirrt" sind hier beide, sie haben sich "verschwommen" zwischen den Geschlechtern. Das gilt auch für das Neugeborene, das seine Eltern Marco Sykorna und Laila Richter ebenso wie das Ärzteteam vor gewaltige Probleme stellt. Was tun mit einem intersexuellen Kind?

Zum Abschluss präsentiert sich nach 90 Minuten Massoud Baygan als Transvestit. Hinreißend, rührend und dabei ziemlich selbstbewusst stöckelt er erst über die Bühne und dann auf einem Video durch den Emmertsgrund. Traut Euch, so zu sein, wie Ihr seid, ist die Botschaft, die Natascha Kalmbach und ihr Team mit diesem Stück an die Zuschauer senden. Sehr empfehlenswert nicht nur für junge Menschen ab 12 Jahren, sondern auch für Erwachsene.

Info: Gespielt wird "Verschwommen" bis Ende Oktober. Also nix wie rauf auf den Berg! Termine und Karten unter www.theaterheidelberg.de