Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Das Beste kommt zum Schluss. Und bei den Jugendkonzerten, zu denen das Philharmonische Orchester der Stadt Heidelberg regelmäßig Schüler einlädt, ist das Beste eben nicht ein donnernder Schlussakkord oder der begeisterte Beifall der Zuhörer - sondern ein Selfie mit Starmoderator Malte Arkona.

Der erklärte den Jugendlichen in munteren Dialogen mit GMD Elias Grandy Igor Strawinskys Ballettmusik "Der Feuervogel". Dass sich der aus dem Fernsehen bekannte Malte Arkona ("Tigerentenclub") dazu in ein rosafarbenes Tutu geworfen hatte, sicherte ihm sofort Aufmerksamkeit und Sympathie seiner jungen Zuhörer.

"Zeitlich ganz falsch", musste er sich aber von Grandy belehren lassen, denn Strawinsky schrieb seinen "Feuervogel 1909, die Zeiten von Tschaikowskys "Schwanensee" (samt entsprechenden Tutus) liegen da schon 30 Jahre zurück.

Wie der russische Komponist den magischen Feuervogel zum Leben erweckt, wie Prinz Iwan ihn jagt und einfängt, ihm die Freiheit schenkt und der Vogel schließlich zum Retter des Prinzen wird - all das setzte Strawinsky in Musik um, und das Philharmonische Orchester brachte sie in der Stadthalle zu Gehör.

Sehr genau war also eine gute Stunde lang zu hören, wie der Vogel fliegt, zwitschert und schreit. Musik lässt ein Kopfkino entstehen, das bei jedem Zuhörer andere Bilder hervorbringt, die sich aber vom Motiv sehr ähnlich sind. Wie es klingt, wenn ein geheimnisvoller Zauberwald als Klangteppich von Celli, Kontrabässen und Trommel gewebt wird und wie die Harfe dem Feuervogel Flügel verleiht, beeindruckte die jungen Konzertgäste hörbar.

Obwohl es für Viele die erste Begegnung mit E-Musik war, lauschten die Schüler recht konzentriert. "Man muss nichts wissen, nur zuhören und offen sein", ermunterte Elias Grandy musikalische Neulinge. Dass das Böse "von hinten" - nämlich von den Pauken, Hörnern und Tuben - kommt, verstanden beim Auftritt des bösen Zauberers Kastschejs auch ungeübte Ohren. Und was ein Pizzicato ist, demonstrierte der erste Konzertmeister Thierry Stöckel zart zupfend auf seiner Violine.

Dass Strawinsky mit seinen treibenden Rhythmen ohne Weiteres als "Urvater des Hip-Hop" durchgehen kann, holte die Schüler schließlich in die Gegenwart zurück. Begeisterter Applaus und frenetisches Fußstampfen belohnten die Orchestermusiker, die sich dem Kraftakt "Jugendkonzert" am Dienstagmorgen gleich zweimal hintereinander unterzogen haben.

Mit sichtlichem Vergnügen und großer Spielfreude. Malte Arkona versprach, in der nächsten Spielzeit wiederzukommen: am 21. Februar 2019 bringt er Brahms, am 6. Juni nochmals Strawinsky mit.