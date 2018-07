Von Klaus Welzel

Stuttgart. Was wurde er nicht angefeindet. Cool wie Jimi Hendrix. Aber eben nur cool wie der Gitarrengott! Längst nicht so gut. Lässiger Reggae-Look - bei Bob Marley abgekupfert. Die Songzitate von Bruce Springsteen - darunter die ausgemachte Lüge: "I Don’t Want To Be A Rock Star". Natürlich will er genau das sein. Ein ganz Großer. Ein Star.

Groß war sein Auftritt am Samstagabend, dem vorletzten Abend der Jazz Open. Mit dem Superhit "Fly Away" beginnt die Show, mit "Are You Gonna Go My Way" (ebenso ein hammerharter Gassenhauer) endet sie nach knapp zwei Stunden. Dazwischen: Ekstatisch entrückte Fans. Dauerjubel. Und es ist wohl keine Übertreibung, zu behaupten, dass Lenny Kravitz noch nie so bei sich selbst war, wie bei der aktuellen "Raise Vibration Tour", die sich auf sein im September erscheinendes, elftes Studioalbum bezieht.

Hintergrund > Die 25. Jazz Open gingen am Sonntagabend mit einem Auftritt der Fantastischen Vier zu Ende. Das Festival, das sich in Stuttgart fest etabliert hat, findet zum einen auf dem dortigen Schlossplatz, darüber hinaus an zahlreichen kleineren Locations in der Landeshauptstadt satt. 2018 kamen insgesamt 45.000 Besucher - fast alle Top Acts waren ausverkauft. Und erstaunlicherweise ist es kein Problem, mitten in der Stadt bis Mitternacht zu feiern. Tausende sitzen ohnehin außerhalb des Festivalgeländes und klönen mit. Der SWR sendet am 18. August um 22.35 Uhr ein Best-of-2018.

Das beginnt beim zweiten Star des Abends, der Bassistin Gail Ann Dorsey, die bis zum Tod von David Bowie in dessen Live-Band mitspielte. Dorsey, stets nahezu kahl rasiert und in eine Art Kaftan gewandet, strahlt während ihres Spiels sehr viel Noblesse aus. "Die schönste Frau der Welt" (Kravitz) kann auch gut singen (was übrigens auf alle Bandmitglieder zutrifft). Und sie gibt dem gesamten rollenden Sound gemeinsam mit dem exzellenten Schlagzeuger Franklin Vanderbilt den nötigen Halt. Und das die kompletten zwei Stunden lang. Ein einziges Rollen und Wiegen. Wunderbar.

Kravitz, Sohn eines ukrainisch-jüdischen Fernsehproduzenten und einer bahamesisch-afroamerikanischen Schauspielerin, hat sich eigentlich alle Instrumente selbst beigebracht. Sein Debütalbum "Let Love Rule" (was für eine Zugabe!) aus dem Jahr 1989, ging als autodidaktisches Meisterwerk in die Musikgeschichte ein. Es dauerte dann sehr lange, im Grunde fast 30 Jahre, bis er diese wunderbare Bühnenbesetzung fand, zu der auch sein Co- und Leadgitarrist Craig Ross gehört, der rein optisch als eine Art Mischung zwischen dem jungen Slash und Aerosmith-Sänger Steven Tyler auftritt. Sein Instrument hat er jedenfalls perfekt im Griff. Lange Soli, die immer ein kleines bisschen zu früh enden.

Dagegen hatte der Meister (54), der seit 2008 in Paris lebt und zuvor eine Art Fort in den Sümpfen Floridas bewohnte, von wo aus er schrullige Interviews im Miles-Davis-Stil gab (also kaum verständlich) - also jener Lenny Kravitz hatte nach dem dritten Song ein Problem mit seiner Gitarre. Keine große Sache - sollte man meinen. Aber das gute Stück musste dann doch repariert werden.

Kravitz verließ die Bühne. Nichts geschah. Die Musiker standen herum. Kravitz kam zurück, sprach ein paar Phrasen über Love und Peace und dass es schön sei, in der "richtigen Band" Mitglied zu sein. Nun ja. Entertainment geht anders.

Man fragt sich, wie der Frauenheld Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia und seine sehr attraktive (mittlerweile geschiedene) Ehefrau Lisa Bonet rumkriegte? Und wie hat dieser Mann "Justify Your Love" für und mit Madonna geschrieben?

Nächster Song, ein Neuling von "Raise Vibration". Er heißt "It’s Enough" und groovt ziemlich gut. Könnte ein weiterer Hit werden. Kravitz ist eben dann am besten, wenn er Gitarre spielt. Wenn er großmäulig am Bühnenrand steht und die Fans auffordert, mitzusingen (was die natürlich voller Hingabe tun). Der kleine drahtige Afrolook-Träger strahlt dann eine unglaubliche Dynamik aus. Und wie er tänzelnd, spielerisch die drei Bläser im Mittelteil des Sets auf die Bühne holt, wie er gemeinsam mit dem Trompeter Ludovica Louis ein Doppelsolo hinlegt, als ob es kein Morgen gäbe: Wow!

Zum Bläsertrio gehören noch die Saxofonisten Harold Todd und Michael Sherman. Im Sound vereint treiben sie den Beat voran. Und hie und da erinnert dann dieses famose Lenny-Kravitz-Konzert doch an einen Jazzabend, was angesichts des Festivalnamens ja auch keine schlechte Idee ist.

Noch ein Wort zum ersten Zugabensong: "Let Love Rule". Es ist wohl Kravitz’ bestes Stück. Immer wieder platziert er es an das Ende seiner Shows. Diesmal bedient er sich jedoch der Hilfe von Gary Clark jr. einem schwarzen Bluesgitarristen, der als zweite Vorband auftrat, dabei anfing mit einem virtuosen "Come Together" (da können sich Jamie Callum und Joss Stone aber noch eine Scheibe von abschneiden!).

Also, jener Gitarrist Clark zerlegt den Gitarrenrefrain, das Hauptmotiv des gut zwanzigminütigen Songs "Let Love Rule" in nie gehörte Teile - ein perfekt zubereitetes Sushi für die Ohren.

An dieser Stelle, aber auch in anderen Momenten dieses grandiosen Auftritts vor dem Stuttgarter Schloss ist dann auch der Junge, der mit 16 die Schule abbrach, der sich von Musikproduzenten anhören musste, er solle sich ein paar Locken drehen und Drumcomputer einsetzen - da ist dann aus dem ehemaligen Gucci-Sonnenbrillen-Träger Lenny Kravitz ein gereifter Rock ’n’ Roller geworden. Beeindruckend.

Dann ist alles gespielt, gesagt und gesungen. "It Ain’t Over Till It’s Over". Aber, jetzt "ischt wirklich over", um es mit den Worten des CDU-Granden Wolfgang Schäuble zu sagen. So was von over. Mehr ging einfach nicht. Dröhnender Applaus.