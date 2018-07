Live von der ISS: Die Elektro-Band Kraftwerk schaltete am Freitagabend auf dem Stuttgarter Schlossplatz Astronaut Alexander Gerst zu, der im Anschluss eine kleine Rede hielt, ein paar Blicke in das Columbus-Labor gewährte und schließlich einen Song auf dem Tablet-Computer spielte. Foto: Reiner Pfisterer/dpa

Von Klaus Welzel

Stuttgart. Man traut seinen Augen nicht. Ist das jetzt echt? Um 21.50 Uhr am Freitagabend, gerade haben die Düsseldorfer Space Cowboys von Kraftwerk den Großteil ihres alle Hits umfassenden Sets gespielt. Also, just um 21.50 Uhr taucht an diesem heißen Juliabend ein Astronaut auf einer sehr, sehr großen LED-"Leinwand" auf.

Langsam fährt die Kamera die gigantischen Ausmaße der Raumstation ISS ab: Ein Blick ins Weltall und Kraftwerk - das passt, ja. Und läuft da nicht gerade der Song "Spacelab"? Schnitt. Alexander Gerst (42), der sympathische Künzelsauer lacht frech in die Kamera: "Guten Abend Kraftwerk, guten Abend Stuttgart". Und jetzt drehen sich auch die vier Musiker, die bisher überwiegend stoisch hinter ihren Computerpulten standen, um. Schauen hoch. Sehr hoch.

Genauer gesagt: Sie schauen auf Gerst, der zu diesem Zeitpunkt 400 Kilometer über der Erde mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern rund um den Erdball rast. Als er spricht, befindet sich die ISS gerade über dem Atlantik. Als er zehn Minuten später sein Tablett-Duett mit Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter (71) beendet hat, dürfte sein Raumschiff schon ein ganzes Stück weitergerast sein.

Natürlich sind die 7000 Besucher des Jazz Open Festivals völlig aus dem Häuschen. Das waren sie zwar schon zuvor, als die Band mithilfe der 3D-Technik Noten über dem Publikum tanzen ließ. Als sie, die Vorläufer von Techno und digitaler Musik auf faszinierende Weise eine Art Retro-Erlebnis auf den Stuttgarter Schlossplatz zauberten.

Denn die eigentlichen Kraftwerk-Hits wie "Model", "Autobahn" oder "TEE" wurden lange vor der Erfindung des Personal Computers geschrieben und mithilfe von heute altmodischen Synthesizern zu Klangerlebnissen eines irgendwie futuristischen Soundtracks. Jetzt wird das Ganze digital nachgebaut, bis hin zu den gezeichneten Filmen, die dieselben altmodischen Autos zeigen, die schon 1974 das Albumcover des ersten großen Kraftwerk-Erfolgs zierten: Autobahn.

In ihrem Minimalismus vom Bauhaus-Stil beeinflusst antwortete Kraftwerk seither immer wieder auf zeitkritische Phänomen wie "Computerwelt", "Radioaktivität" oder eben "Mensch-Maschine" - ein Album aus dem Jahr 1978, das die technische Entwicklung des 21. Jahrhunderts vorwegnahm.

Zur "Mensch-Maschine" erklärte auch Astronaut Gerst während seines Jazz Open Auftritts die ISS: "Die komplexeste und wertvollste Maschine, die die Menschheit je gebaut hat". Über 100 Nationen waren daran beteiligt und "erreichen Dinge, die eine einzelne Nation nie erreichen könnte". Jetzt entwickelten er und seine fünf Co-Astronauten "Technologien, um in Zukunft über unsere Horizonte hinauszuwachsen und weitere Schritte hinaus ins All, zu Mond und Mars vorzubereiten".

Der ziemlich sportliche Geophysiker und Vulkanologe sprach vom europäischen Columbus-Labor aus, dem Nachfolger des - jawoll: "Spacelab". Los geht’s, zwo, drei. Der Astronaut bedient dabei nicht nur den Tabletcomputer, sondern setzt zum dreifachen Purzelbaum in der Schwerelosigkeit an, schickt Pakete in die endlose Weite der ISS-Gänge.

Selten war ein Konzertabend so stimmig. Und noch nie wurde ein Publikum mit so viel aufwendiger Technik geplättet. Seit 50 Jahren erobert Ralf Hütter ein musikalisches Terrain nach dem anderen. Hier in Stuttgart beamte er gleich sein ganzes Publikum ins All.

Und zurück. Denn obwohl Astro-Alex zum Abschied sein Tablett mit dem Schriftzug "Good Night Earth" in die Kamera hielt, ging es weiter auf diesem galaktischen Trip.

Visueller Höhepunkt des Abends: "Roboter". Nicht nur, dass das Kraftwerk-Quartett an dieser Stelle seinen Roboterpuppen von 1978 zum Verwechseln ähnlich sehen. Also: Es stellt sich hier schon die Frage, ob das Menschen waren auf der Bühne? Darüber hinaus greift in der Dunkelheit kurz nach 22 Uhr der 3-D-Effekt erst richtig. Denn auf der LED-"Leinwand" streckt jetzt ein weiterer Roboter, so eine typische Mensch-Maschine, seinen langen Arm aus - ganz nach hinten, weit ins staunende Publikum hinein. Der einer oder die andere duckt sich unter seine 3-D-Brille - so täuschend echt funktioniert dieser technische Trick.

Und so wundert man sich am Ende dieses Abends, was alles möglich ist. Aber auch, was alles war. Denn Kraftwerk beeinflusste nicht nur David Bowie oder Ryuichi Sakamotos "Yellow Magic Orchestra", sondern zeigte etwa mit "Model" eine ordentliche Portion Humor.

Überhaupt: Das Lachen. Das Staunen. Der Rhythmus, der sich hinter diesen klanglichen Digitalfolien versteckt. Wer alles schon gesehen hat, sollte sich Kraftwerk noch einmal anschauen.