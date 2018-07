Von Heribert Vogt

Heidelberg. Den Satz "Ägypten ist überall" kann man scherzhaft schon in Bezug auf Jan Assmanns zahlreiche und auch internationale Ehrungen sagen. Der langjährige Ägyptologe der Universität Heidelberg, der heute 80 Jahre alt wird, erhält nun am 14. Oktober - gemeinsam mit seiner Ehefrau Aleida - während der weltgrößten Büchermesse in Frankfurt den weit ausstrahlenden Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2018. Aber auch schon zuvor hatte Jan Assmann wissenschaftliche Verbindungen zu mehreren Kontinenten.

Und natürlich ist die Faszination von Geschichte und Kultur Ägyptens von global einzigartigem Rang. Wie Assmann in diesem auch kulturtouristischen Hype kräftig mitmischt, zeigte sich erst kürzlich bei einem Besuch des Ägyptischen Museums in Berlin, wo alle Welt zur Großattraktion der Nofretete-Büste strömt. Im dortigen Museumsshop bieten auch die Bücher Jan Assmanns Orientierung im magischen Umkreis der großen frühen Hochkultur am Nil.

Aber die These "Ägypten ist überall" trifft auch insofern zu, als der seit Langem fächervernetzend arbeitende Forscher - ausgehend von der Nilkultur - zu allgemeinen anthropologischen und kulturwissenschaftlichen, ja zu welt- und menschheitsgeschichtlichen Fragen bis in die Gegenwart vorstößt. Der Wissenschaftler versteht "Ägypten" als Inbegriff großer historischer Durchbrüche, von denen noch die ganze heutige Zivilisation zehrt.

Die Totenreligion der alten Ägypter triumphierte über das Ende des Lebens: Auf dem Bild wird eine Mumie von Isis und Nephthys in Vogelgestalt beklagt. Foto aus Jan Assmanns und und Andrea Kuchareks Neuerscheinung "Ägyptische Religion. Götterliteratur"

Fast genau vor 25 Jahren, am 20. Juli 1993, formulierte es Jan Assmann in der damaligen RNZ-Fragebogenserie "Im Profil" so: "1978/79 (erfolgte) die Gründung, zusammen mit der Literaturwissenschaftlerin Aleida Assmann und dem Alttestamentler Christof Hardmeier, eines extrem interdisziplinären Arbeitskreises - mit Vertretern von mindestens 20 verschiedenen Fächern - und damit die Grundlegung einer neuartigen interdisziplinären Kulturwissenschaft, die inzwischen auch in anderen ähnlich gerichteten Arbeitskreisen praktiziert wird. Seitdem versuche ich, beides zu vereinigen: die philologische und archäologische Detailarbeit einer spezialisierten Kulturwissenschaft und die Grundlegung einer allgemeinen und vergleichenden Kulturtheorie."

Rund vierzig Jahre nach der Gründung des Arbeitskreises "Archäologie der literarischen Kommunikation" urteilte die Jury des Friedenspreises nun am 12. Juni: "Der Ägyptologe und Kulturwissenschaftler Jan Assmann hat durch sein umfangreiches wissenschaftliches Werk internationale Debatten um Grundfragen zu den kulturellen und religiösen Konflikten unserer Zeit angestoßen. Mit seinen Schriften zum Zusammenhang von Religion und Gewalt sowie zur Genese von Intoleranz und absolutem Wahrheitsanspruch leistet er einen unverzichtbaren Beitrag zum Verständnis der Friedensbereitschaft und Friedensfähigkeit der Religionen in der Weltgesellschaft von heute." Es gilt also fürwahr: Ägypten ist überall.

Jan Assmann, geboren 1938 in Langelsheim im Harz, war von 1976 bis 2003 Professor in Heidelberg. Internationale Forschungsprojekte und Akademiemitgliedschaften sowie Gastprofessuren und Forschungsstipendien in Frankreich, Großbritannien, Israel und den USA unterstreichen seine weltweite Anerkennung. In Ägypten engagierte sich Assmann seit 1967 in Theben-West bei einer Feldarbeit für die Beamtengräber der Saiten- und Ramessidenzeit, ab 1978 leitete er ein Forschungsprojekt in Luxor. Im Jahr 1998 ehrte Bundespräsident Roman Herzog den Ägyptologen in München mit dem Preis des Historischen Kollegs für sein Gesamtwerk.

Bei der Erschließung, Edition und Interpretation von Quellen zur ägyptischen Religion betrieb Assmann Grundlagenforschung. In seinen fächerübergreifenden Ansätzen brachte er die Deutung von Texten in den Zusammenhang mit archäologischen Befunden und berücksichtigte auch den jeweiligen kulturellen sowie sozioökonomischen Hintergrund. Etwa über die Analyse des Totenkults ging der Ägyptologe außerdem der Frage nach, welches Selbstverständnis eine Kultur späteren Generationen von sich vermitteln will.

Dazu liegt im Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag (Suhrkamp) der von Jan Assmann und Andrea Kucharek herausgegebene Titel "Ägyptische Religion. Totenliteratur" vor, zu dem es heißt: "Die Totenreligion der alten Ägypter bedeutet den größten Triumph der menschlichen Imagination und Fiktion über die harten Fakten der Existenz."

Und soeben ist der neue, edel ausgestattete Band "Ägyptische Religion. Götterliteratur" druckfrisch hinzugekommen, ebenfalls von Assmann sowie Kucharek herausgegeben. Zu dieser Neuerscheinung, deren RNZ-Rezension noch folgen wird, heißt es von Verlagsseite: "Das Chaos ist eine ständige Bedrohung der Schöpfung und muss täglich neu überwunden werden. Daran beteiligen sich alle Götter, die durch Rituale unterstützt werden."

Auch insgesamt hat Assmann das biblisch überlieferte Bild des Alten Ägypten von einer versklavten Gesellschaft unter pharaonischer Willkür verändert - stattdessen porträtiert er eine Zivilisation, die von Ordnungs- und Gerechtigkeitsvorstellungen geleitet ist. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch seine Forschung zur Entstehung des Monotheismus bekannt, die er mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten verbindet. In dem 2016 erschienenen Buch "Totale Religion. Ursprünge und Formen puritanischer Verschärfung" schlägt der Kulturwissenschaftler einen Bogen zur aktuellen Diskussion über das Gewaltpotenzial monotheistisch geprägter Gesellschaften.

Im Zuge seiner jahrzehntelangen interdisziplinären Arbeit entwickelte Assmann gemeinsam mit seiner Ehefrau das Konzept des kulturellen Gedächtnisses, welches das Forscherpaar als offiziell institutionalisierte sowie konstruierte Form kollektiven Erinnerns fasst, im Unterschied zu den rein subjektiven individuellen Erinnerungen. Beide greifen zudem Themen des gegenwärtigen Zeitgeschehens auf, wie etwa die Frage der individuellen und kollektiven Erinnerung an den Holocaust, und wollen auch die Erforschung von Literatur in einen weiten kulturwissenschaftlichen Rahmen stellen.

Ägypten ist überall - das trifft auf das Wirken Jan Assmanns auch deshalb zu, weil er über Jahrzehnte und bis heute zu den renommiertesten Wissenschaftlern der weltweit ausstrahlenden Universität Heidelberg zählt. Als Sohn eines Architekten wuchs der Ägyptologe in Lübeck und Heidelberg auf. Heute lebt er hier sowie in Konstanz, wo er noch eine Honorarprofessur ausübt. Mit seiner Ehefrau Aleida hat er fünf Kinder.

Info: "Ägyptische Religion. Götterliteratur". Aus dem Altägyptischen übersetzt und herausgegeben von Jan Assmann und Andrea Kucharek. Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag, Berlin 2018. 1084 S., 68 Euro.