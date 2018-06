Von Brigitte Fritz-Kador

Jagsthausen. Die Welt ist ungerecht, das weiß auch Goethes Götz. Es fängt schon damit an, bzw. hört auf, dass der Beifall am Ende der gut zweistündigen Inszenierung des Traditionsstückes im Burghof von Jagsthausen der Beifall "nur" sehr freundlich ist. Goethes Sturm-und-Drang-Stück "Götz von Berlichingen" aus dem Jahr 1771 ist die dritte Inszenierung dieser Saison. Bei "Hair" und den "Drei Musketieren" johlt das Publikum regelrecht.

Mit seinem "Götz" hat der ehemalige Ludwigshafener Intendant Hansgünther Heyme eine "Gegenwelt" zum landauf, landab auftretendem Freiluft-Amüsierbetrieb geschaffen. Er setzt auf die Aktualität und das Erregungspotential der wahren Klassiker.

Die atemlose Stille im Publikum, gerade während der Schlussszene, war dann der größtmögliche "stumme Beifall": Götz stirbt und stürzt. Ein schwarzgekleideter Chor, der als "Volk" die Inszenierung singend, sprechend und murmelnd begleitet, stimmt dazu das Lutherlied an: "Verleih uns Frieden gnädiglich". Eine starke Botschaft und eine der wenigen Freiheiten, die sich das nun doch wohl eher altersmilde gewordene einstige Enfant terrible des Regietheaters herausnimmt. Ansonsten geht er sehr "streng" mit Goethes Vorlage um.

Die Bühne in Jagsthausen ist eine Werkstatt, unaufgeräumt, wie es auch die Zeiten sind. Ein kleines Podium nach Art der Wanderbühne genügt. Heyme setzt viel auf Rampenspiel, ohne Steifheit und Anbiederung funktioniert das als besondere Hinwendung zum Publikum. Choreografierte Szenenwechsel durch den Streifenvorhang schaffen es, dem "Sturm und Drang-Drama" zum Trotz, doch eine greifbare Einheit von Handlung, Zeit und konzentriertem Ort zu erreichen. Nicht alle Regisseure sind überzeugt, dass es Goethe besser konnte als sie. Heyme beweist das Gegenteil. Sein bewahrender Umgang mit der Sprache wirkt dabei schon fast wieder "avantgardistisch". Dass dies nicht ohne wohltuende Sprechkultur geht, nimmt man dankbar auf.

Heyme hat den "Urgötz" schon bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen inszeniert. In dem Spiel um Ritterlichkeit und Macht, Liebe und Intrige, Gewalt und gebrochener Treue kann Tim Grobe als "Götz" in der langen Reihe derer, die diesen Part schon in Jagsthausen gespielt haben, eine neue Rollenvariante umsetzen: Er wirkt politisch, intelligent, nachdenklich, aber auch verwegen und sympathisch. Ein liebender Mann, ein Freund, der mit Gedanken und Worten genauso ficht wie mit dem Schwert. Dessen Freiheitsbegriff keine Erklärung braucht. Der nahbar ist, Fehler macht und verzeiht. So viel geküsst und umarmt wurde selten im Burghof.

Weislingen, den Gegenspieler, gibt Franz-Joseph Dieken nicht als treulosen Schuft. In Weislingens Hofkostüm steckt ein moderner Mann, der vor seinen Skrupeln bis zum bitteren Ende flieht. Warum er so leicht der Verführungskunst der Adelheid von Walldorf (Valerija Laubach) erliegt, bleibt unklar. Zur Amazone stilisiert, sind "männermordend" an ihr nur Outfit und Giftfläschchen. Isa Weiß als Götzens Frau Elisabeth ist bei Heyme weder Staffage noch Hausmütterchen, sie ist Partnerin. Das Gleiche gilt für Luisa Meloni in der Rolle der Schwester Marie. Und Mats Kampen - er war gerade noch der unbedarfte d’Artagnan in den "Musketieren" - zeigt, warum Götz den Knappen so liebt.

Mit dieser ebenso inspirierten wie respektvollen Inszenierung des Goethe-Stücks hat Heyme dem Burghof seine Würde wiedergegeben. Wenn am Ende das zweite berühmte Götz-Zitat ("Es kommen die Zeiten des Betrugs. Die Nichtswürdigen werden regieren mit List, und der Edle wird in ihre Netze fallen.") fällt, dann wird es noch stiller in Jagsthausen. Roland Halter, Vorstand bei den Burgfestspielen, betont immer wieder: Jagsthausen ist Theater im Sommer und kein Sommertheater. Dieser "Götz" hält das Versprechen.

Info: Weitere Aufführungen bis einschließlich 26. August, Karten unter www.burgfestspiele-jagsthausen.de, Mail: burgfestspiele@jagsthausen.de, Tel.: 07943 / 91 23 45.