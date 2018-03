Von Esther Schwer

In Hollywood und dem Rest der Welt tobt ein wilder Kampf um die Geschlechter. Hier ein Skandal, dort ein Missbrauchsfall. Kaum eine Woche vergeht ohne Berichte über den sexistischen Filmproduzenten Harvey Weinstein oder dem Streit um die Gehaltsschere. Nichts ist vor der Kritik sicher, es geht um Geld, um Arbeit, um Macht. Die Infragestellung von Allem und Jedem ist im Grunde nicht verkehrt, denn nur so werden alte Muster gebrochen und neue Möglichkeiten eröffnet. Folglich ist auch der täglich ausgelebte Feminismus von heute nicht immun gegen Kritik.

Gerade in Deutschland wird diese Bewegung immer noch kontroverses diskutiert. Deshalb bedarf jeder Meinungsbeitrag einer Definition, denn in Zeiten wilder Debatten scheitert die Argumentation oft an der Grundfrage: Was ist Feminismus eigentlich? Für die Einen steht er für die verpönten Aktionen extremer Femen, die mit nackter Brust provozieren. Für Andere geht es um empfindliche Genauigkeit, bei der Männer oft außen vorgelassen werden.

Bei alldem gerät schnell in Vergessenheit, worum es dem Feminismus eigentlich geht. Nicht um Männerhass, nicht um Gewalt, auch nicht vorrangig um feminine oder maskuline Schreibweisen von Nomen. Nein, es geht schlicht und einfach um Gleichberechtigung. So klar der Grundgedanke, so schwer die Umsetzung. Was für die Familie, die Schule gilt, gilt auch für die Politik: Zielführende Kommunikation ist ohne gemeinsame Basis zum Scheitern verurteilt.

Selbst diejenigen, die sich als Feministen bezeichnen, schlagen sich gegenseitig über Meinungsverschiedenheiten die Köpfe ein. Unsere Aufgaben im Auftrag der Gleichberechtigung sind viel zu wichtig, als dass wir an diesen Hürden scheitern sollten. Eine Bombendrohung ist nicht der richtige Weg, gegen die Sendung "Germany’s next Topmodel" zu protestieren, wie das im Mai 2015 in der Mannheimer SAP-Arena der Fall war. Ebenso sinnfrei sind andauernde Witze auf Kosten von Männern in Hollywood.

Beschränkte Menschen wie Trump und Pence mag es schockieren, aber ein Mann kann sich in der Tat in eine Frau hineinversetzen und andersherum. Daher muss ich gar kein Mann sein, um über manche Witze nur halbherzig lachen zu können. Humor funktioniert häufig als Mittel von Problembewältigung; aber Jimmy Kimmel, der die diesjährigen Oscar-Verleihung moderierte, ging damit sehr weit. Es braucht mehr Beispiele von moderner, gewaltfreier Männlichkeit, die wanken und weinen darf, und weniger männliches Scheitern, das durch den Kakao gezogen wird. Wenn Kimmel Witze über Männer reißt, dann tut es Vielen gut, sich ihre Wut vom Leib zu lachen. Nach zehn, zwanzig oder fünfzig Späßen kann sich ihre Wirkung in ihr Gegenteil verkehren oder gar Wut provozieren. So wie der Feminismus die Frau unbedingt stärken muss, so darf er den Mann nicht vergessen.

Die Industrie verdient an Massenphänomenen, sie hebt nicht den moralischen Zeigefinger, das müssen wir selbst tun. Der Internationale Frauentag schwankt zwischen gefeierter Emanzipation und maskiertem Werbefest. Geht es noch um Clara Zetkin, die Sozialistin, die vor über 100 Jahren für Frauenrechte kämpfte, oder liegt der Fokus heute auf bunten Sondereditionen, die ausnahmsweise Rossfrau statt -mann heißen? Oder anders gefragt: Spielt es eine Rolle, ob über diesem Artikel ein weiblicher oder männlicher Name steht? Muss ich eine Frau sein, um über Frauen schreiben zu dürfen? Feminismus darf keine Frauensache bleiben, denn einseitige Gleichberechtigung ist ungleich berechtigt.

In der konkreten Umsetzung bedeutet das: Auch Männer dürfen für Gleichberechtigung aufstehen. Auch Männer dürfen schwarze Anzüge für "Time’s Up" tragen. Auch Männer dürfen "me too" sagen, denn vor Ungerechtigkeit schützt sie ihr Geschlecht nicht.

Auf den schillernden Galas der Filmbranche werden derzeit mitreißende Reden gehalten, die auch den Heidelberger, weit weg vom großen Hollywood-Glanz, aus dem Sessel hebt. Wenn die amerikanische TV-Moderatorin Oprah Winfrey vom neuen Tag am Horizont spricht, wenn Meryl Streep und Co. bei den Oscars reihenweise für Frauen aufstehen, dann kullern jungen Mädchen aus aller Welt Freudentränen. Wenn selbst die großen Stars von Instagram deklarieren, dass die Zukunft weiblich sei, fassen weltweit Frauen eigenen Mut. Das sind die jungen Mädchen, die sich in der Schule nie so viel trauen wie die Jungs oder die mit bereits zwölf Jahren völlig geschädigt durch sexualisierte Frauenbilder am Hungertuch nagen. Das sind die Frauen, die sich gefühlt endgültig zwischen Karriere und Familie entscheiden sollen, noch bevor weder das Eine noch das Andere begonnen hat. All diese strahlenden Reden und Gesten, all die mächtigen Worte tun uns gut. Aber "uns" darf hier nicht einseitig bleiben. Man munkelt von Weiblichkeit in der Krise, von Männlichkeit in der Krise. Oft beginnt das Problem in der Sprache, in den Worten selbst. Diese Worte munkeln hier einmal von unsrem Wir in der Krise. Vergesst die Jungen nicht, denn jeder, der schon einmal dreißig Minuten zu lange auf die Verabredung warten musste (bei Schnee und Sturm, das fällt ja meist zusammen), weiß: Vergessenheit sät Zorn. Und das sind nicht die Früchte, die wir ernten wollen.

Die Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon ("Dead Man Walking") kritisiert Hollywood und seine "Bankiersmentalität"; es gehe vielmehr um Zahlen als um Inhalt. Beispielhaft dafür sind die Wichtigkeit von Followerzahlen auf Internetplattformen. Sarandon erkennt das Problem bei Rollenbesetzung, das sich auch auf Phänomene der Popkultur erstreckt. Was beliebt ist, worüber die Leute reden, verkauft sich am besten. Die Filmbranche brilliert in der Vermarktung von Menschen, Themen und Bewegungen. Die Gründe für diese Spiele mit Emotionalität sowie für traditionelle Geschlechterbilder liegen wohl "irgendwo im Unterbewusstsein", so Sarandon. Wir lesen, wir klicken das, woran unser Herz hängt; unser Konsumverhalten ist höchst emotional. Das machen sich wirtschaftsorientierte Unternehmen zum Vorteil und verkaufen auch gut und gerne Feminismus, wenn der gerade verkäuflich ist.

"MeToo", "Time’s Up" oder andere Initiativen sind nötig, sind wichtig, sind mächtig. So mächtig, dass sie schnell zu Kopflosigkeit verführen, dass sie zum Produkt werden, das teuer verkauft werden kann. Es braucht einen kühlen Kopf und offene Diskussionen für das, was niemals Produkt, sondern immer Grundrecht des Menschen sein muss. Deswegen darf der, der mit Recht alles infrage stellt, zur Feier des Internationalen Frauentages weiterfragen: Lieber Feminismus, kämpfst Du noch oder bist Du schon Kommerz?