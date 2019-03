Von Patrick Mertens

Mannheim. Bereits zum dritten Mal vergab die IG Jazz Rhein-Neckar im Rahmen des jährlich stattfindenden Neuen Deutschen Jazzpreises einen mit 2000 Euro dotierten Kompositionspreis. Die drei Werke der diesjährigen Finalrunde für die vorgegebene, ungewöhnliche Besetzung aus Mundharmonika, Trompete/Flügelhorn, Vibraphon, Bass und Schlagzeug wurden bei einem Konzert in der prall gefüllten Alten Feuerwache Mannheim vorgestellt. Die von Jens Bunge zusammengestellte Projektband präsentierte die Kompositionen anonym dem Publikum, das anschließend über den Gewinner abstimmen durfte.

Eröffnet wurde der Abend mit Benjamin Schaefers "Augmented Reality", das sich durch ein markantes Mundharmonika-Solo kennzeichnete, bei dem Bunge die Vielseitigkeit seines Instruments zeigen konnte. Schaefer ließ auch den anderen Instrumenten im Verlauf seiner eingängigen und mitreißenden Komposition ausreichend Raum für solistische Entfaltung.

Christina Fuchs lotete in "Cloud Cluster" ebenfalls die Klangmöglichkeiten der fünf Instrumente in vollem Umfang aus. Aus den dichten Klangflächen traten dabei immer wieder der sonore Klang von Martin Simons Kontrabass und Steve Nandas präzises Schlagzeug-Spiel hervor.

In "An Idea Is Unpredictable" entwickelte Mareike Wiening aus einer prägnanten melodischen Idee, die Claus Kiesselbach gekonnt auf dem Vibraphon vorstellte, einen meditativen Satz, den Stephan Zimmermann mit dem luftigen Klang seines Flügelhorns ruhig ausklingen ließ. Der am Folgeabend bekannt gegebene Gewinner des Neuen Deutschen Kompositionspreises 2019 war schließlich "Augmented Reality" von Benjamin Schaefer.

Benjamin Schaefer Hive Mind - Pitch Video from Benjamin Schaefer on Vimeo.

Den zweiten Teil des Abends bildete das Kuratoren-Konzert, bei dem der französische Kontrabassist Renaud Garcia-Fons eindrucksvoll seine Virtuosität unter Beweis stellte. Der "Paganini des Kontrabasses" präsentierte dabei eine breite Musikpalette, die von östlich-mediterranen bis hin zu keltischen Klängen reichte.

Mal solistisch, teils durch eingespielte Loops unterstützt lotete Garcia-Fons das gesamte Ausdrucksspektrum seines Instruments aus, wobei er dessen Klang durch ungewöhnliche Spieltechniken und Effekte immer wieder neu zu variieren wusste. Während in "Hacía Compostela" Anklänge an Barockmusik zu hören waren, imitierte Garcia-Fons in einer rhythmischen Flamenco-Hommage eine spanische Gitarre.

Einen besonderen Höhepunkt stellte das Stück "Inanga" dar, bei dem Garcia-Fons durch ein zwischen die Saiten des Kontrabasses geklemmtes Blatt Papier den brummend-perkussiven Klang des titelgebenden afrikanischen Instruments nachahmte.