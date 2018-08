Von Heribert Vogt

Wenn man die unsterblichen Musiklegenden der Beatles vor dem inneren Auge und Ohr hat, muss man sich erst einmal neu sortieren beim Erleben des Musikdramas "Backbeat. Die Beatles in Hamburg". Die Produktion des Altonaer Theaters Hamburg hatte nun als zweite Schauspielaufführung - mit viel Musik - bei den diesjährigen Heppenheimer Festspiele im nicht ganz gefüllten Kurmainzer Amtshof bejubelte Premiere.

In der Inszenierung von Franz-Joseph Dieken werden die Popheiligen praktisch von Anfang an vom Sockel gestoßen - aus heutiger Sicht. Allerdings sind die Beatles im Jahr 1960 auch bei Weitem noch nicht auf einem solchen angelangt. Was sie später werden - ein Ensemble einzigartiger Individualisten für die Musikewigkeit -, das liegt noch in weiter Ferne. In "Backbeat" muss sich die Band erst einmal auf der verruchten Reeperbahn durchschlagen.

Und in diesen harten Niederungen (Ausstattung: Sabine Kohlstedt und Gunna Meyer) bleibt der spätere Glamour-Faktor zwischen Prostituierten, Besoffenen und allerlei schrägen Vögeln gnadenlos auf der Strecke. Die Handlung spielt noch vor den großen Hamburger Star Club-Auftritten, als die Beatles zunächst im Indra- und dann im Top Ten-Club mitunter sieben Tage die Woche täglich viele Stunden lang Musik im Akkord produzieren müssen.

Und dann sind die Beatles auch noch gar nicht die nachmaligen "Fab Four", sondern zu fünft: Neben John Lennon, Paul McCartney und George Harrison gehören ihnen noch der Schlagzeuger Pete Best und der Bassgitarrist Stuart Sutcliffe an - Ringo Starr kommt erst am Ende dazu. Zudem beherrscht damals ein viel härterer Beat die Songs der Beatles als in den folgenden Zeiten, die sich vor allem durch geniale Melodiösität auszeichnen. Damals mischen diese Fünf aus Liverpool kräftig im herben Rock ‘n‘ Roll mit, nur hin und wieder blitzt ihr verborgenes Potenzial flüchtig auf.

Und so ist das Erscheinungsbild der Beatles eher das einer Rockband, sie sind viel näher an den Rolling Stones, wenngleich sie die Stones schlicht "scheiße" finden und sich selbst für "die coolsten Penner überhaupt" halten. Auch gruppendynamisch geht es durchaus hart zu. Den glasklaren Bandleader gibt es seinerzeit zwar nicht, aber den stärksten Vorwärtsdrang hat doch John (Johannes Merz); der spätere Friedensguru kann damals noch handfest austeilen. Er holt auch den Gitarristen Stuart Sutcliffe (David Nádvornik), der jedoch nie in der Gruppe ankommt und bald stirbt. Und sicher zieht John auch entscheidende Fäden dafür, dass Drummer Pete Best (Yannik Meyer) schließlich gegen Ringo (Joseph Reichelt) ausgetauscht wird.

Zu Beginn ist Paul (Delio Malär) einer von drei Gitarristen. Erst durch das Ausscheiden von Stuart Sutcliffe kann er sich stärker entfalten, zu John aufschließen und seine ungeheure Musikalität allmählich aufglänzen lassen. Stets ein ruhender Pol und verlässlicher Fels in der Brandung des Hamburger Rotlicht-Rock ‘n‘ Roll-Gewoges ist George (Tim Jürgens), anfangs noch siebzehn, sodass er nicht in Nachtclubs arbeiten darf und abgeschoben wird.

Überhaupt müssen die blutjungen Kerle rund um die Reeperbahn erst einmal ihre einschlägigen Erfahrungen mit den deutschen Girls machen. Allerdings kommt dabei auch die Romantik nicht zu kurz: So ist Stuart Sutcliffe bei der Begegnung mit der Fotografin Astrid (Uta Krüger), Schöpferin der legendären Pilzfrisur, gleich hin und weg. Diese unglücklich endende Lovestory ist gewissermaßen ein Spiegel für die damals beginnende Formation der Kern-Beatles. Und dabei wirken auch Sebastian Prasse (Tony Sheridan), Ole Schloßhauer (Brian Epstein) sowie Kristin Hansen als Girl und Uschi mit.

Gerade wenn man erst vor Kurzem eine phantastische Show mit den unvergänglichen Welthits der Beatles gesehen hat, reibt man sich doch eine Zeit lang die Augen angesichts dieses Bühnengewusels von fast noch Jugendlichen. Da werden zunächst alle Hochglanzvorstellungen in Trümmer gelegt, bevor der Phönix des Beatles-Mythos aus dieser Sturm-und-Drang-Asche allmählich aufsteigen kann - mit Nummern wie "Twist and Shout" oder "Please Mr. Postman", wobei das Publikum gleich abgeht.

Bei den Heppenheimer Festspielen wird die noch eher graue und raue Kehrseite der goldenen Beatles-Medaille präsentiert, die jedoch vor allem musikalisch überzeugt (Leitung: Jens Wrede). Diesbezüglich bilden vor allem Delio Malär als Paul und Tim Jürgens als George die Spitze an diesem sich stimmungsvoll steigernden Abend, während Johannes Merz als John eher auf James-Dean-Art der zornige intellektuelle Kopf war. Vergleicht man die wirren Anfänge der Beatles mit ihrer bald folgenden popkulturellen Weltveränderung, so kann man nur sagen: Wunder gibt es immer wieder.

Info: www.festspiele-heppenheim.com - fast täglich bis 1. September.