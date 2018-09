Von Heide Seele

Weinheim. Heinrich Weiner zählte zu den freundlichsten und auch bescheidensten Künstlern, die wir kannten. Er drängte sich nie vor und freute sich, wenn eine seiner Ausstellungen viele Besucher fand, zum Beispiel in dem von ihm hochgeschätzten Forum für Kunst in Heidelbergs Altstadt.

Hier hat er mehrmals ausgestellt, war auch bei Gruppenausstellungen vertreten und stets zu einem kleinen Rundgang bereit, um den mit seinen Arbeiten nicht nur in formal- handwerklicher Hinsicht verbundenen Anspruch zu erläutern und auftauchende Fragen zu beantworten. Besonders gut verstand er sich mit Forums-Leiter Werner Schaub.

Weiner war am 28. September 1930 in Heidelberg geboren worden und fühlte sich in seiner Heimatstadt immer wohl, wie er überhaupt nie zum Hadern neigte. Er nahm die Dinge wie sie kamen und zeigte sich auch mit seinem Leben zufrieden.

Seit den 1970ern Jahren lebte er in Weinheim-Oberflockenbach. Hier verfügte er über ein attraktives Atelier und die nötige Ruhe und Muße für sein Schaffen. Nach seiner Steinmetzlehre schuf er zunächst viele Steinskulpturen und zählte eine Zeit lang zur Bildhauerklasse, die sich an der Freien Akademie Mannheim um Carl Trummer geschart hatte. Dieses Genre füllte ihn aber nicht ganz aus, weil seine künstlerischen Gaben vielfältiger Art waren.

Heinrich Weiner definierte sich meist als Designer, denn der über die hiesige Region weit hinaus bekannte Künstler entwarf die Filmpreisskulptur des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg und des Festivals des Deutschen Films in Ludwigshafen. Bruno Ganz konnte sie 2013 beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen entgegen nehmen, und auch Darsteller wie Otto Sander, Andrea Sawatzki, Moritz Bleibtreu, Hannelore Elsner, Devid Striesow, Nina Hoss, Katja Riemann und Klaus Maria Brandauer erhielten die Auszeichnung, die einen hohen Stellenwert im Kulturleben einnimmt.

So mancher Kunstfreund wird sich daran erinnern, dass Weiner im Oktober 2016 die große Ausstellung des Künstlerbundes im Ottheinrichsbau des Heidelberger Schlosses angeregt und organisiert hatte, in der er auch selbst vertreten war. Die gemeinsam mit Repräsentanten der Sinti und Roma veranstaltete Schau konnte einen Riesenzulauf verbuchen. Allein mit diesem Engagement hat sich der stets einsatzfreudige Zeitgenosse hohe Verdienste erworben.

Heinrich Weiner ist jetzt in seinem Haus in Weinheim-Oberflockenbach im Schlaf gestorben. In wenigen Tagen wäre er 88 Jahre alt geworden.