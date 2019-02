Von Milan Chlumsky

Mannheim. Zwei Tage vor dem Weihnachtfest 2018 fing der Tag eher mau an. Zwei Stoffbären sitzen um eine Topfpflanze, und es schwirren die Worte um sie wie: "Haushaltssperre in den USA: Wer gießt die Blumen? Wer löscht das Feuer? Wer passt auf die Kinder auf? Wer füttert die Tiere? Wer heilt die Menschen? Wer unterrichtet die Schüler? Viele Fragen, weil Trump doof ist." Die Malerin Ana Laibach, die mit ihren gezeichneten Radioreportagen bereits im vergangenen Jahr an der Ausstellung "Hundert unter Tausend" im Port25 Mannheim teilnahm, setzt als Preisträgerin des Heinrich-Vetter-Preises in der jetzigen Ausstellung ihre poetische Erkundung des Alltags fort.

Jeden Morgen wecken sie die Nachrichten im Radio, die sie dann in ihr zeichnerisches Radiojournal überträgt. Während sich die Menschen hinter ihren Fratzen verstecken, bleiben die Tiere (auch die Stofftiere) in den meisten Fällen naturgetreu abgebildet. Nur der Rahmen, in dem das Gespräch geschieht, ändert sich, und kann auch alles Positive schlagartig ändern: So bei den beiden Teddybären, die vor einer Topfpflanze über die von Präsident Trump verhängte Haushaltssperre meditieren und sich um die Belanglosigkeit des politischen Denkens des amerikanischen Präsidenten sehr im Klaren sind. Im Port25 ist eine ganze Wand ihren Radiotagebüchern gewidmet - eine sehr kluge Chronik des Geschehens unserer Zeit.

Ana Laibach hat den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis der Heinrich-Vetter-Stiftung auch deshalb erhalten, weil ihr künstlerisches Betätigungsfeld extrem vielfältig ist: Sind die Radiotagebücher ein gelungener Einstieg in die visuelle Welt der in Mannheim lebenden Künstlerin, so gehören auch Malerei, Grafik, Fotografie, Film, ja sogar Keramik (die Schachfiguren auf den beiden großen Schachbrettern sind ein Gedicht für sich) dazu. Sämtlichen Arbeiten eigen ist der Hang zur Ironie, gar zur Provokation. Die Ausstellung zeigt zwei besondere Bilderreihen, die tiefer gehen, als es der oberflächliche Blick andeutet: "Schießen lernen, Freunde treffen" heißt die eine und ist eine Parodie der Werbung von mit Waffen ausgerüsteten Sportvereinigungen, vom Kleinkaliberverein bis zur paramilitärischen Vereinigung, die Laibach durch die Doppeldeutigkeit des Verbs "treffen" infrage stellt. Dass die meisten Porträts der Mitglieder auf den Zielscheiben auch entsprechende (hier militärische) Physiognomien aufweisen und zugleich mit einer klitzekleinen Krone als Königschütze und einem blauen Auge ausgestattet sind, macht deutlich, was die Malerin von dieser Spezies hält.

In ihren großformatigen Bildern thematisiert Ana Laibach die meist verborgene Welt der Träume, der Ängste und der (enttäuschten) Hoffnungen: In "Diese Blume ist keine Blume" handelt es sich vermutlich um ein metallisches Ungeheuer, das "Schreiende Pferd", das man ahnen, aber nicht sehen kann,

und es scheint in einem Universum voller Leid um Hilfe zu rufen. Ana Laibach entwirft aber auch Skulpturales, etwa ein Schachbrett mit nur sieben Feldern auf eine Seitenlänge, bei dem vier Figuren schon deshalb nicht mitspielen, weil sie nicht mehr auf das Brett passen.

Der Heinrich-Vetter-Förderpreis geht an den aus Mannheim stammenden Amadeus Certa, der - der klassischen Malerei folgend - sehr genaue Porträts zeigt. Es geht ihm aber nicht nur um die genaue fotografische Wiedergabe, sondern er weiß auch um die Unsicherheiten, Introvertierheit oder Einsamkeit und Verlorenheit seiner Protagonisten. Er weiß genau die Körperhaltung, den Blick, die Pose zu wählen, in der sich eben diese Eigenschaften darstellen lassen - eine Art Momentaufnahme in unbeobachtetem Augenblick. Interessant auch seine Porträts bekannter Sportler oder einzelner Fußballspieler auf einem überdimensioniert erscheinendem Feld, womit er ebenfalls die Einsamkeit thematisiert. Certa hat an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert.

Info: Mannheimer Kunstpreis der Heinrich-Vetter-Stiftung im Port25 Mannheim, bis 17. März.