Gründungsmitglied und Sänger Gary Brooker am Klavier beim Auftritt in der Harmonie. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Heilbronn. Am Ende, als mit "A Whiter Shade Of Pale" der von allen erwartete, im Jahre 1967 geschriebene Hit für die Ewigkeit erklang, hielt es das begeisterte Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Rund 800 Konzertbesucher feierten in der Harmonie Heilbronn die Musiklegende "Procol Harum" mit ihrem einzig noch verbliebenen Gründungsmitglied Gary Brooker (Gesang, Klavier) mit Standing Ovation.

Vorausgegangen war eine über zweistündige Konzertreise, bei der eine gut geölte Band mit Gitarrist Geoff Whitehorn, Josh Philipps (Keyboards, Orgel), Matt Pegg (Bass) und Geoff Dunn (Drums) zahlreiche große Songs der britischen Progressive-Rock-Heroen intonierte. Klassiker und Ohrwürmer wie "A Salty Dog", "Homburg", "Grand Hotel", "Conquistador" oder das fantastische "Shine On Brightly" werden schon beim ersten Ton von der meist älteren Fangemeinde, die mit dieser Gruppe durch fünf Jahrzehnte marschierte, stürmisch bejubelt.

Aber auch neue Stücke wie "Sunday Morning" oder das intensive "Soldier" (beide vom 2017er-Album "Novum") entfalten ihren eigenen Charme, kommen in bestem Sound aus den Boxen, und die leicht angeraute Stimme des vor 73 Jahren in der Nähe Londons geborenen Gary Brooker ist noch immer unverkennbar. Seine lustigen, teilweise in deutscher Sprache geführten Ansagen ("Wir starteten vor über Fuffzig Jahr’") sind das Salz in der Suppe. Eingangs hatte Brooker die Besucher lachend mit "Guten Abend, meine Damen und Herren" begrüßt.

Brooker hatte in den 1960er-Jahren zusammen mit Keith Reed und Matthew Fisher - dessen an Johann Sebastian Bach orientiertes Hammond-Orgelspiel charakteristisch für den Bandsound war und noch immer ist - nahezu alle Stücke komponiert. Zwischendurch dann wieder ein "Everybody feel allright?", und weiter ging es durch ein riesiges Repertoire an Songs wie "An old English Dream" oder "The only one", die auf dem jüngsten, tourgebenden Album "Still there’ll be more" zusammengefasst sind.

"Es war einfach fantastisch", fasste eine Besuchergruppe aus Heidelberg das Konzertereignis zusammen, und Chris aus Sinsheim meinte: "Einmalig. Wer weiß, wann und ob wir diese Band mit ihrem einmaligen Vorsänger überhaupt noch einmal live sehen können?" Aber noch lebt die Legende weiter.