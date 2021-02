Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Die Türen des Zimmertheaters sind seit fast vier Monaten geschlossen, der zweite Lock down hat auch hier für eine fast gespenstische Ruhe gesorgt. Nur Intendantin Ute Richter ist täglich vor Ort und bereitet das Theater, an dem sie seit 50 Jahren arbeitet, vor für den Tag, wenn hier wieder gespielt werden darf.

Die Tür des Zimmertheaters ist wegen des Lockdowns seit Monaten geschlossen. Doch im Haus wird bald wieder geprobt. Foto: Tobias Schwerdt

Frau Richter, wie geht es Ihnen in dem leeren Haus?

Mich macht diese Situation unendlich traurig. Wir wissen ja auch gar nicht, wann es weitergeht, das ist sehr anstrengend für alle. Aber ich bin täglich einmal im Theater und mache einen ’Kontrollgang’, ob im Haus alles in Ordnung ist.

Im Frühjahr 2020 war das Zimmertheater schon einmal für viele Wochen geschlossen, jetzt wieder. Wie kommt das Haus finanziell durch diese schwierigen Zeiten?

Wir haben sehr gut gewirtschaftet. Unsere Schauspieler und unsere Mitarbeiter beziehen Kurzarbeitergeld. Wir sind auch der Stadt Heidelberg und dem Land Baden-Württemberg sehr dankbar für ihre Unterstützung.

Trotz aller Unsicherheit wollen Sie im März wieder anfangen zu proben und inszenieren "Enigma" von Eric Emmanuel Schmitt. Warum gerade dieses Stück?

Ganz einfach: Es ist ein Zwei-Personen-Stück, das ist Kosten- und Corona freundlich. Außerdem ist es eine tolle Liebesgeschichte – ohne Frau. Ich möchte auch ein fertiges Stück bereit haben, wenn wir wieder spielen dürfen.

Langjährige Zimmertheaterbesucher werden sich erinnern, dass "Enigma" 1999 schon einmal gespielt wurde, damals mit Harald Heinz und Olaf Bison. Was bedeutet es für Sie, dieses Stück ein zweites Mal auf die Bühne zu bringen?

Alles wird neu, ich habe noch nie dasselbe Stück zweimal inszeniert, also ist das auch für mich eine Premiere. Ich habe ’Enigma’ um zehn Seiten gekürzt, so dass wir es ohne Pause spielen können. Wegen Corona. An Einzelheiten wie Bühnenbild und Kostüme kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es spielen Rüdiger Hellmann und Rainer Scharenberg, das wird ganz anders als 1999.

Auch im Zimmertheater wird alles anders. Joosten Mindrup hat seinen Vertrag als neuer Intendant unterschrieben und stellt sich am Mittwoch bei Oberbürgermeister Eckard Würzner vor. Was heißt das für Sie?

Meine Intendanz endet am 31. Mai, ab 1. Juni ist Joosten Mindrup der neue Hausherr in der Hauptstraße 118. Während der beiden Lock Downs konnte ich schon mal üben, wie es ist, nicht täglich am Theater zu arbeiten. Aber ich habe es mir leichter vorgestellt.

Wie meinen Sie das?

Wenn ein Fahrzeug 50 Jahre lang täglich denselben Weg fährt, dann bleibt es nicht einfach stehen. Vieles wird sich grundsätzlich ändern, aber am Zimmertheater wird es weitergehen und es muss weitergehen.