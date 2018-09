> Carly Owen (29) ist die neue Sopranistin am Heidelberger Theater. Sie studierte am Royal College of Music in London und debütierte im letzten Jahr am Royal Opera House Covent Garden. Ihr Vater ist Architekt und war in den 1970er Jahren auch in Heidelberg tätig, was sie erst erfuhr, als sie der Familie von ihrem ersten

Neu am Theater Heidelberg

> Carly Owen (29) ist die neue Sopranistin am Heidelberger Theater. Sie studierte am Royal College of Music in London und debütierte im letzten Jahr am Royal Opera House Covent Garden. Ihr Vater ist Architekt und war in den 1970er Jahren auch in Heidelberg tätig, was sie erst erfuhr, als sie der Familie von ihrem ersten festen Engagement in der Neckarstadt erzählte, so die Sängerin im Gespräch. Ihre musikalischen Wurzeln lagen zuerst in der Liebe zu Filmmusiken und Musicals, bevor sie sich zum Studium entschied. Die Gilda in Verdis "Rigoletto" ist ihre erste dramatische Rolle in einer italienischen Oper. Ihre Interessen gehen aber auch in Richtung Alte und Neue Musik, wo sie einige Erfahrungen sammeln konnte. In Heidelberg wird sie in der kommenden Spielzeit auch den Ilia in Mozarts "Idomeneo" sowie die Pamina in "Die Zauberflöte" singen. Als zweite Besetzung wirkt sie auch in Lehars "Lustiger Witwe" mit.

> Nenad Cica (36) kommt aus Serbien und sang fünf Jahre lang regelmäßig im Nationaltheater Belgrad. Er übernahm dort viele große Rollen in Opern von Verdi, Strauss oder Tschaikowsky. An der Kammeroper Koblenz war er auch als Titus in Mozarts Oper zu hören, andernorts sang er den Steuermann im "Fliegenden Holländer" und den Hans Scholl in Udo Zimmermanns "Weiße Rose". Früh fand er - wie sein Zwillingsbruder, der ebenfalls Tenor ist - Gefallen am Chorgesang, obwohl er nicht aus einer Musikerfamilie stammt. Ausgebildet wurde der lyrische Tenor in Belgrad, New York und London. In Heidelberg wird er neben Verdis Oper auch in der Janácek-Produktion singen. MR

