Nico Holonics als Oscar Matzerath in der Bühnenfassung des Grass-Romans „Die Blechtrommel“. Das Berliner Ensemble gastiert mit diesem Solo zwei Mal im Heidelberger Theater. Inszeniert wurde der Abend von Oliver Reese, der 2017 die Intendanz des ehemaligen Brecht-Theaters am Schiffbauerdamm übernommen hat. Foto: Birgit Hupfeld

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Er ist ein Rumpelstilzchen der Extraklasse. Mehr als zwei Stunden lang begeistert Nico Holonics in der Bühnenfassung der "Blechtrommel" sein Publikum. Sogar die "New York Times" schwärmte schon davon, wie virtuos er Rabatz machen kann. Nun kommt der 1983 geborene Schauspieler des Berliner Ensembles zu zwei "Blechtrommel"-Gastspielen ins Heidelberger Theater: am 14. April und am 1. Juni. Der Kartenvorverkauf hat gerade begonnen.

Premiere feierte der Abend bereits vor vier Jahren am Frankfurter Schauspiel, das damals von Oliver Reese geleitet wurde. Die RNZ-Kritik fiel seinerzeit enthusiastisch aus, das Publikum strömte in Scharen. Grund genug für Oliver Reese, seine Inszenierung auch an seine neue Wirkungsstätte mitzunehmen: ans Berliner Ensemble, wo er Nachfolger Claus Peymanns wurde.

Nico Holonics ist für das Heidelberger Publikum kein Unbekannter, stand er doch schon beim Frankfurter Gastspiel von Ferdinand von Schirachs Gerichtsspektakel "Terror" als angeklagter Bundeswehrpilot auf der Bühne des Marguerre-Saals. Auch das eine Glanzleistung.

In der Rolle des Blechtrommlers Oskar Matzerath probt der Schauspieler den Zwergenaufstand gegen das NS-Regime. Er wütet gegen jegliche Form der Gängelung, sei es in der Schule, im Elternhaus oder während seiner Zeit als 94 Zentimeter kleine Attraktion im Fronttheater des Zweiten Weltkriegs. Überall zersingt der Gnom Glühbirnen oder Fensterglas und blickt als Schelmenfigur aus der Froschperspektive auf die Katastrophen und Kapriolen seines Zeitalters.

Der Held aus Günter Grass’ Jahrhundertroman lässt die Brausepulver-Erotik schäumen. Er trommelt sich als Einzelkämpfer durch ein vielschichtiges Stationendrama und verwandelt das dunkle Torfrechteck, auf dem er spielt (Bühnenbild: Daniel Wollenzin), in einen kaschubischen Kartoffelacker. Wir erinnern uns: Auf jenem Kartoffelacker, genauer gesagt unter den vier Röcken von Oskars Großmutter Anna Bronski, beginnt an einem "Oktobernachmittag des Jahres neunundneunzig" mit der Zeugung von Oskars Mutter Agnes die weit ausufernde Danziger Geschichte.

Holonics spielt so, dass wir die vier wallenden Röcke Annas vor uns zu sehen glauben. Er denkt, fühlt, zappelt und trommelt sich von der Mutter- in die Vater- und Stiefvater-Rolle, parodiert eine Propaganda-Kundgebung der Nazis, die im Trommel-Rhythmus walzerselig ad absurdum geführt wird, und er züngelt lüstern nach den erogenen Zonen der pubertär geliebten Maria, deren Nabel nicht nur nach Waldmeister- und Himbeerbrause schmeckt, sondern die auch ganz wunderbar betörend nach Vanille duftet. Frühlingserwachen à la Grass. Kraft des Spiels glaubt man in den Zuschauerreihen, den Vanille-Duft selbst zu wittern. So sinnlich ist Theater selten.

Natürlich musste Reese den 800-Seiten-Roman für seine Bühnenfassung gewaltig "eindampfen". Wie Volker Schlöndorff in seiner Oscar-prämierten Verfilmung verzichtete er auf die Rahmenhandlung über die "Heil- und Pflegeanstalt", als deren Insasse Oscar Matzerath seine Lebensgeschichte rückblickend erzählt. Gestrichen auch die Nachkriegskapitel und viele weitere Handlungsstränge. Aber das Konzentrat hat es trotzdem in sich, Reese setzt ähnliche Schwerpunkte wie Schlöndorff in seinem Drehbuch.

Günter Grass hatte noch persönlich seinen Segen zu dieser Spielfassung gegeben. Während der Vorbereitungen war das Team im November 2014 eigens zu dem am 13. April 2015 gestorbenen Literaturnobelpreisträger nach Behlendorf bei Lübeck gereist. "Ich war wahnsinnig von ihm beeindruckt", sagte Holonics damals im RNZ-Interview. "Drei Stunden haben wir miteinander gesprochen. Grass hat sich besonders für meine Fluchtgeschichte interessiert."

Im Sommer 1989 war Holonics zusammen mit seinen Eltern über die grüne Grenze von Ungarn in den Westen geflohen. Als Sechsjähriger. Die Erinnerung daran hat ihn tief geprägt. "Bis heute!" In Moers wurde er eingeschult, aber 1993 ist die Familie wieder zurück nach Leipzig gezogen. Und dort hat Holonics als Gewandhaus-Chorist zum ersten Mal erlebt, wie das ist, "wenn durch Kunst die Zeit verzaubert wird".

Zehn Jahre lang sang er im Gewandhaus, danach absolvierte er sein Schauspielstudium an der renommierten "Ernst Busch"-Hochschule in Berlin. Über Stationen in Dresden, am Münchener Volkstheater und den dortigen Kammerspielen kam er nach Frankfurt und von dort ins ehemalige Brecht-Theater am Berliner Schiffbauerdamm. Neben seiner Theatertätigkeit ist Holonics auch als Film- und TV-Schauspieler zu erleben, außerdem beteiligt er sich "leidenschaftlich gern" an Hörbuch-Produktionen. 2009 wurde er zum Nachwuchsschauspieler des Jahres gekürt, ein Jahr später erhielt er den Bayrischen Kunstförderpreis. Sehr wahrscheinlich, dass weitere Auszeichnungen folgen werden.

Info: Heidelberger Theater, erstes Gastspiel der "Blechtrommel" am 14. April um 19 Uhr, Wiederholung am 1. Juni um 20 Uhr. Telefon 06221/5820000, www.theaterheidelberg.de