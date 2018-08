Von Matthias Roth

Heidelberg. Wer gut gemachte Unterhaltung sucht im Theater, ist hier richtig. Gaetano Donizettis Opera buffa "Don Pasquale", in Heidelberg neu herausgebracht in der Regie von Andrea Schwalbach, ist ein heiteres, kurzweiliges Vergnügen - ohne lästigen Tiefgang.

Der routinierte italienische Vielschreiber liefert eine musikalische Vorlage, die hier mit einer vielgliedrigen Drehbühne (Nanette Zimmermann) und herrlich bunten Kostümen (Nora Johanna Gromer) szenisch intelligent umgesetzt wird. Die Story vom reichen alten Junggesellen, der sich eine junge, hübsche Braut wünscht und damit herrlich scheitert, lebt von den Charakteren, und die sind hier wunderbar und in Art der Commedia dell’arte besetzt: Wilfried Staber als Don Pasquale ist eine Wucht, sein unerwartet enterbter Neffe Ernesto ist mit Namwon Huh bestens besetzt (auch wenn dieser am Premierenabend stimmlich nicht gut disponiert war), und Ipca Ramanovic als Medicus ist ein flexibler Mime und Sänger.

Überragendes Highlight allerdings ist Yasim Özkan als Norina, die ihre koloraturenreiche Partie virtuos und mit scheinbarer Leichtigkeit beherrscht. Die aus Schwäbisch Hall stammende Sängerin hat eine fabelhafte Stimme und starke Bühnenpräsenz: Allein schon ihretwegen lohnt der Weg ins Heidelberger Theater.

Die Inszenierung zieht viele Register und schafft eine rundum heitere Atmosphäre auf die Bühne. Andrea Schwalbach nutzt die vielen Möglichkeiten des Chores (Einstudierung: Ines Kaun) zum quirlig-bunten Kaleidoskop einer jungen Studentenschaft, die dem "bald 60-jährigen" Greis mit List und Tücke zuleibe rückt, um an sein Geld zu kommen. Die Vielfalt adoleszenter Ausrichtungen wird hier mit Liebe zum Detail arrangiert und ausgebreitet: Eine Bühnenarbeit, die dem Premierenpublikum viel Spaß bereitete und bereits Karnevalsstimmung verbreitete, in der sich munter verkleidet werden darf. Das könnte ein Renner werden!

Im Orchestergraben hielt sich die klangliche Spritzigkeit der Partitur allerdings in Grenzen. Der aus Bergamo stammende und an der Schola in Basel ausgebildete neue Heidelberger Korrepetitor mit Dirigierverpflichtung, Davide Perniceni, ließ das Philharmonische Orchester recht gediegen aufspielen. Sauber und adrett, aber mit wenig wirklichem Glanz und kaum sprechender Artikulation musizierten die Streicher. Da ginge sicher noch mehr Detailarbeit und Delikatesse im Klang. Das Trompetensolo zur Tenorarie am Beginn des 2. Akts war allerdings hinreißend.

Info: Aufführung heute, 19.30 Uhr.