Von Matthias Roth

Heidelberg. Diese Aufführung in Heidelberg wird den niederländischen Komponisten Louis Andriessen besonders freuen. Denn seit fast 20 Jahren wurde sein Stück nicht mehr szenisch auf die Bühne gebracht: "Writing to Vermeer" nach einem Libretto des Filmemachers Peter Greenaway kam 1999 in der Nederlandse Opera Amsterdam heraus, wurde dann in New York gezeigt und konzertant in Australien aufgeführt. In Heidelberg ist das Werk nun zum zweiten Mal szenisch auf einer Theaterbühne zu erleben.

Woran mag das liegen? Der Maler Vermeer, einer der berühmtesten und beliebtesten des 17. Jahrhunderts, von dem nur 37 Bilder bekannt sind, ist doch ein gutes Sujet, der Komponist Andriessen, Jahrgang 1939, Schüler unter anderem von Luciano Berio, ist durchaus bekannt und war mit mehreren Bühnenwerken (zwei weitere entstanden in Zusammenarbeit mit Greenaway) erfolgreich. Warum also lag dieses Stück beinah 20 Jahre wieder in der Schublade, bevor der ehemalige Heidelberger Operndirektor Heribert Germeshausen es hervorholte?

"Es mag daran liegen", meint Dramaturgin Merle Fahrholz im Gespräch, "dass das Stück einen Kinderchor braucht, der über weite Strecken des Stücks auf der Bühne agiert." Das ist natürlich ein Haken: Viele Jahre, ja Jahrzehnte war wenig Interesse an Kinderchören an den Theatern, und für die "Drei Knaben" in der "Zauberflöte" flog man schnell die Spezialisten aus Bad Tölz oder Regensburg ein. Das hat sich ein wenig geändert, zumindest in Heidelberg. Wo seit etlichen Jahren ein Kinderchor fest zum Ensemble gehört.

In Louis Andriessens Werk ist der Kinderchor nun doppelt besetzt und tatsächlich fast durchweg auf der Bühne, wie wir bei einer der ersten Bühnenproben sehen konnten. Außerdem ist "Writing to Vermeer" nur mit drei Frauenstimmen besetzt, was diesem etwa 100-minütigen Musiktheater einen ganz besonderen Klang verleiht: Sie wurden mit Hye-Sung Na, Irina Simmes und Elisabeth Auerbach aus dem Heidelberger Hausensemble besetzt.

Schwierig bei dieser Ausgrabung des relativ jungen Werks seien aber vor allem auch die elektronischen Einspielungen gewesen, die einst Andriessens Assistent Michael van der Aa für die Uraufführung produziert hatte, so Merle Fahrholz weiter. Es seien zwar digitale Klangaufzeichnungen gewesen, aber solche der "ersten Stunde". Ein Frankfurter Spezialist für alte Datenspeicher habe sich daran gesetzt, die Originale zu "rekonstruieren".

Die sechs Szenen sind spiegelbildlich angeordnet und beschreiben die Geschehnisse des "Katastrophenjahres" 1672. Grundlage des Librettos sind die Briefe von Vermeers Frau, seiner Schwiegermutter und des Modells und Hausmädchens an den auf Reisen befindlichen Maler, der selbst nicht auftritt. Andriessen Musik zu "Writing to Vermeer" lässt sich stilistisch kaum einordnen. Er zitiert auch ein Lied von Jan Pieterszoon Sweelinck oder Musik von Strawinsky und Skrjabin. Zur Premiere wird der Komponist in Heidelberg erwartet.

Info: Premiere am Freitag, 11. Mai, 19.30 Uhr, im Theater der Stadt Heidelberg. Regie: Johannes von Matuschka. Dirigent: Dietger Holm.