Von Harald Raab

Heidelberg. Den Körper im Hamsterrad der beruflichen Leistung zu Markte zu tragen und ihn zum Ausgleich im Fitnessstudio noch einmal vermarkten zu lassen - das kann doch nicht alles gewesen sein. Aus dieser Sehnsucht nach Bewegungsfreiheit - ich tanze oder schaue dem Tanz zu, also bin ich - erwächst dem Bühnentanz eine geradezu magische Faszination. Die vielen Tanzfestivals, die überall in Deutschland aus dem Boden schießen, sind ein lebhafter Beweis dafür. Heidelbergs Tanzbiennale ist da keine Ausnahme.

Die am Wochenende abgeschlossene dritte Staffel erreichte mit 96 Prozent Auslastung einen Besucherrekord. Mehr geht wohl nicht. "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen" - die Faust’sche Bühnenregel stimmt vor allem für die Tanzfestivals: "Die Masse könnt ihr nur mit Masse zwingen."

Die "Tanzgala Baden-Württemberg - Best of Ländle" zum krönenden Abschluss in der HebelHalle und im Marguerre-Saal des Theaters offenbarte (gewollt/ungewollt?) Glanz und Elend des Tanzes in Deutschland - unabhängig vom Gesamtprogramm: höchste Qualität auf internationalem Niveau der Profi-Compagnien Stuttgart, Mannheim, Heidelberg und die Semiprofessionalität bis Laienhaftigkeit in der freien Szene dieser Städte. In anderen europäischen Ländern und speziell in den USA ist diese Kluft nicht so eklatant.

Es ist ein Strukturmuster des Tanzfestival-Booms: Man kombiniert die Produktionen der großen Häuser mit denen freier Gruppen. Unausgesprochenes Ziel dabei ist: die Leistungen der Ballett-Sparten der renommierten Theater einem jungen Publikum nahezubringen, das sonst nur dem Fankult der freien Gruppen mit ihrem Mitmachcharakter verbunden ist. Allerdings, so weiß man aus Städten mit langjähriger Festivalerfahrung: Diese Rechnung geht meist nicht auf. Spinover findet nicht statt. Trotzdem ist es legitim, bei einer Biennale beiden Klassen Raum zu geben. Gefährlich ist nur der Mix in einer Gala. Dabei tut man der freien Szene wahrlich keinen Gefallen.

Wer kam wohl auf die Idee, im Marguerre-Saal der "backstein produktion" Stuttgart den Eröffnungspart zu geben? Der Ausschnitt aus deren Stück "Wolfgang" zeigt exemplarisch, woran es diesen Gruppen auffallend oft mangelt: an elementarem handwerklich-tänzerischem Können, an stringenter choreographischer Konzeption, einen Bühnenraum in ein reales und geistiges Spannungsfeld zu verwandeln, und an Bewegungsphantasie, aus der Kinästhetik erwachsen könnte. Das Bewegungsvokabular ist denkbar eindimensional. Geboten war eine Art schweißtreibende Aerobic-Stunde: springen, fallen, laufen, drehen und im zweiten Teil Hündchen-Balgerei auf allen Vieren mit gegenseitigem Beschnuppern. Bewegungsspaß - ja freilich. Tanzkunst ist das aber nicht.

Tanz ist weder demokratisch noch gender-korrekt. Er manifestiert wie keine andere Kunstform den ewigen Kampf der Geschlechter: Begierde und die unerfüllte Sehnsucht nach Harmonie im Einswerden. Es geht auch nicht mehr darum, Geschichten in bewegten Bildern zu erzählen, sondern Atmosphären zu schaffen, durch Bewegung in Zeit und Raum - korrespondierend zur Musik.

Der Ausschnitt aus "La Chambre Noire" des Mannheimer Nationaltheater-Balletts und der Pas de Deux aus "Bite" des Stuttgarter Balletts sind dafür Beispiele. In der La-Cambre-Noire-Choreographie von Stefan Thoss und in dessen eigener Klangcollage begegnen sich die Tänzerinnen und Tänzer wie Sterne in einsam-kalten Galaxien: Anziehung und Abstoßung. Spannung und Lockerung, Tempo und Ruhe: Komplizierte Bewegungsgeflechte geben dem Wechselspiel zwischen Struktur und Emotion gebührend Raum.

Der "Bite"-Pas de Deux der Choreographin Katarzyna Kozielska demonstriert, dass mit spielerischer Leichtigkeit Charakteristika des klassischen Balletts mit modernem, ja postmodernem Material kombiniert werden können. Zwei Leiber, die sich zu einem Körpermuster vereinen: klassische Hebungen, Drehungen, Sprünge, die sich mit polyzentrischen Bewegungsabläufen der Moderne fließend verbinden.

Dafür steht auch die Kostprobe aus Nanine Linnings "Dusk" ihrer Dance-Compagny am Theater Heidelberg. Als Forsythe-Schülerin ist sie der kreativen Fortentwicklung der europäischen Balletttradition besonders verbunden. Tanz pur zu den elegischen Klängen der Musik Gustav Mahlers. Große Gesten zum klassischen, aber auch zeitgemäßen Schritt- und Bewegungsvokabular werden zum ästhetischen Selbstzweck in klaren, wirkmächtigen Tableaus.

In der HebelHalle setzt der Stuttgarter Tänzer Pablo von Sternenfels mit dem Solo "Mopey" des Ausnahmechoreographen Marco Goecke diese anspruchsvolle Linie fort. Er tanzt die exakte und höchst akrobatische Körperstudie mit einem Hauch von Ironie. Die Beinarbeit klassisch elegant mit raumgreifenden Schritten, Pliés, Battements. Dazu asynchron der Oberkörper und die wie Vogelflügel flatternden Arme.

Für die Uraufführung "Verlaufen" des UnterwegsTheaters Heidelberg in der HebelHalle gilt, was zur Stuttgarter "backsteinhaus-produktion" zu sagen ist. Der "Zeitgeist"-Ausschnitt des Mannheimer "La Trottoier Dance Collectives" zeigt eine hübsche Idee, die Bodenakrobatik eines Tänzers als Schattenriss zu Monstergebilden auf einer Leinwand zu vergrößern. Die Beinahe-Fallübungen einer Tänzerin und ihres Partners, der den Sturz im letzten Moment verhindert, ist bis zum dritten Mal witzig, dann banal.

Und dann war ja noch das Ballett des Theaters Pforzheim mit einem wenig aussagekräftigen Einblick in seine Produktion "Mozart-Requiem - Feiert das Leben!": Nachtodeserfahrungen mit viel Hektik und wenig tänzerischem Glanz.

Eigentlich sollte man bei Tanzfestivals auf die Melange des Inkommensurablen verzichten, auf das also, was gemeinsam nicht gemessen und damit auch nicht gezeigt werden sollte.