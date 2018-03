Von Werner Popanda

Heidelberg. Nicht nur, aber auch Comicfans werden ins Staunen geraten, wenn sie die jetzt im Heidelberger Stuhlmuseum eröffnete Ausstellung "Bär und Knell: Recycling-Stühle" in Augenschein nehmen. Denn einige der Ausstellungsobjekte waren ganz offenkundig einmal Comic-Bände à la "Asterix auf Korsika" und "Lucky Luke: Daisy Town" oder aber Mickey-Mouse-Hefte.

Hierin vergnügt herumzublättern, ist freilich deshalb nicht möglich, weil das seit 1992 aus Beata und Gerhard Bär sowie Hartmut Knell bestehende Künstler- und Designteam "Bär und Knell", das in Bad Wimpfen und Berlin zuhause ist, die Comic-Helden in Stühle eingearbeitet hat. Folglich kann man auf ihnen sitzen.

Ebenso zu bewundern sind Werbungsfragmente einer Berliner Budokan-Judoschule, eines Playmobil-Piraten, der "Boutique Aeroports des Paris", von Haribo-Teddybären und Milka-Schokolade. Das alles hört sich nicht nur kunterbunt an, es ist es auch, weshalb diese Ausstellung zweifelsohne ein großes Fest für die Augen ist.

Und für den Allerwertesten, könnte man salopp hinzufügen, denn die enorm stabilen Stühle ermöglichen in der Tat ein recht bequemes Sitzen. Damit schließt sich zugleich der Kreis zu jener Institution, die in den vergangenen 40 Jahren laut Gerhard Emig von der Evangelischen Stadtmission bis zu 40.000 Stühle wieder auf Vordermann gebracht hat: die von der Wiedereingliederungshilfe der Evangelischen Stadtmission getragenen Stuhlflecht-Werkstätten des Wichernheims, die mittlerweile weit über Heidelberg hinaus einen sehr guten Ruf haben. Wie Emig nun im Rahmen der Vernissage berichtete, ist das 2009 eröffnete Heidelberger Stuhlmuseum mit seinen "Kunstausstellungen rund um das Thema Sitzen" quasi ein Produkt dieser Werkstätten.

Zugleich hielt er mit einem Verweis auf den am 17. Februar veröffentlichten RNZ-Artikel "Was passiert mit dem Heidelberger Plastikabfall?" fest, dass die "Bär und Knell"-Werkschau "auch eine sehr politische Ausstellung ist". So habe jeder Heidelberger im vergangenen Jahr 29 Kilogramm Plastikmüll produziert. Von den weltweit 3,8 Millionen Tonnen Plastikmüll seien nur neun Prozent recycelt worden, zwölf Prozent habe man verbrannt. Der Rest - und somit 6,3 Millionen Tonnen - sei nach wie vor vorhanden.

Hartmut Knell verwies auf die 1991 eingeführte neue Verpackungsverordnung, die die Wirtschaft erstmals verpflichtet habe, Verpackungen nach Gebrauch zurückzunehmen und bei deren Entsorgung mitzuwirken. Mit eben diesem "Prinzip der abfallwirtschaftlichen Verantwortung" sei der Ansatz für eine Trendwende zur Reduzierung der Verpackungsflut geschaffen worden.

Schon im Jahr darauf hätten "Bär und Knell" begonnen, mit Verpackungsmaterial aus Haushalten zu arbeiten mit dem Ziel, eine "prozessuale Veränderung des Materials in eine neue haptische Form und optische Oberfläche herbeizuführen". Auf diese Weise könnten der Reiz des Veränderlichen gezeigt und eine erweiterte Wahrnehmung gefördert werden. "Durch die Loslösung der Verpackungen und Rohstoffe aus ihrem üblichen Kontext, ihren materiellen Entstehungsbedingungen und Funktionszusammenhängen werden sie zu unverbindlichen Zeichen", sagte Knell. Hierbei seien die Originalfarben, Markennamen, Logos und Buchstaben letztendlich "Dokumente unserer Zeit, sie haben damit einen Zeitbezug über den aktuellen Konsum hinaus, der Dinge des täglichen Lebens in der Gesellschaft widerspiegelt".

Info: Heidelberger Stuhlmuseum der Werkstätten Wichernheim, Plöck 16 (Diakoniehof), Internet: www.stadt mission-hd.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr sowie nach Vereinbarung. Die Ausstellung ist noch bis zum 11. Mai zu sehen.