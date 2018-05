Heidelberg. (hv) Der in 35 Jahrgängen vorliegende Heidelberger Stückemarkt ist längst zu einer Speerspitze des Stadttheaters in die aktuelle Gegenwartsdramatik geworden. Die Programme des Festivals und des Mutterhauses vermischen sich immer mehr. Und zwar durch den direkten Draht zu jungen Dramatikern wie auch durch den intensivierten Austausch mit internationalen Theaterlandschaften.

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Türkei - nach 2011 zum zweiten Mal - Gastland des Stückemarkts 2019 wird. Und schon plant das Schauspiel die Produktion "Istanbul - Heidelberg" (Arbeitstitel), ein Rechercheprojekt von Zinnure Türe (1. März). Hintergrund sind die sich rapide verschlechternden Arbeitsbedingungen für Theaterschaffende in der Türkei. Das Theater Heidelberg beteiligt sich an der "Initiative für Kulturschaffende in der Türkei", die der Deutsche Bühnenverein, das Institut für Auslandsbeziehungen und das Goethe-Institut begonnen haben.

Die türkische Schauspielerin und Regisseurin Zinnure Türe wird in Istanbul und Heidelberg recherchieren und einen Theaterabend entwickeln, der sich mit der unterschiedlichen Wahrnehmung des jeweils anderen Landes beschäftigt. Welches Deutschlandbild, welches Türkeibild vermitteln die Medien?

Und schließlich wird auch 2019 wieder eine Heidelberger Premiere zum Auftakt des Stückemarkts ein Werk des Vorjahreswettbewerbs zeigen (26. April).