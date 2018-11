Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Vorarlberg gilt als Mekka der zeitgenössischen Architektur. Das liegt nicht nur am sensationellen Bregenzer Kunsthaus des Architekten Peter Zumthor, sondern auch an vielen gelungenen Projekten bis weit hinauf in entlegene Bergdörfer. Kuhglockengebimmel und avantgardistisches Bauen bilden dort keinen Widerspruch, im Gegenteil: Natur und Baukunst ergänzen sich hervorragend. Das wissen die Größen der Branche zu schätzen, sie planen und bauen gerne in Vorarlberg, und ständig kommen neue Architektur-Absolventen aus der Hochschule Lochau und aus anderen Akademien dazu.

Mit dem Bregenzer Stararchitekten Andreas Cukrowicz haben die Veranstalter der zwei Mal pro Jahr stattfindenden "Heidelberger Schlossgespräche" einen Crack der Szene als Referenten gewonnen. Der 1965 geborene Österreicher stellte im Königssaal des Schlosses nicht nur seine wichtigsten Projekte vor, sondern er skizzierte auch die lange Liste seiner Essentials. Auf ihr steht die Schönheit ganz weit oben.

Wichtig sind ihm auch natürliche Baustoffe wie dick aufgetragener Lehmputz, vor Ort vorgefundene Baumaterialien wie Holz, das Cukrowicz am liebsten "komplett unbehandelt" verwendet, oder Gestein aus der Region. Er arbeitet ökonomisch und qualitätsbewusst, außerdem kann er es sich leisten, Nein zu sagen, wenn ihm die Vorstellungen eines Bauherrn nicht liegen.

Nur einen Steinwurf von Zumthors Kunsthaus entfernt hat Cukrowicz mit dem Vorarlberg-Museum einen weiteren Kulturtempel realisiert. Ein kühnes Projekt, bei dem er einen um 1900 entstandenen Verwaltungsbau aus der k.u.k.-Zeit so umbaute, aufstockte und durch einen großen Erweiterungstrakt auf der Rückseite ergänzte, dass an exponierter Lage zwischen Bodenseeufer und Stadt ein so ungewöhnlicher wie ansprechender kultureller Funktionsbau entstand. Ganz oben gibt es einen völlig leeren Raum mit großer Fensterfront, die den Blick frei gibt auf die atemberaubende Bodenseelandschaft. So wird die Natur selbst zum Exponat.

Überraschend auch die chaotisch wirkende, aber ganz exakt berechnete Fassadenstruktur des hinteren Gebäudeteils. Ausgehend von im Museum ausgestellten antiken und neueren Gefäßen, entwarf Cukrowicz ein variationsreiches Raster, das aber nicht auf den Exponaten selbst, sondern auf den Abgüssen heutiger Plastikflaschen-Böden basiert.

Cukrowicz verlässt sich bei seinen Projekten gerne auf das Gefühl und auf die jeweilige Aura eines Ortes, an dem gebaut werden soll, "für den Verstand ist Anton Nachbaur zuständig", sein Büropartner. Ihr gemeinsames Architekturbüro haben sie 1996 eröffnet. Beide haben bereits zahlreiche Preise eingeheimst, sie sitzen in etlichen Jurys und Gremien und übernehmen immer wieder Lehraufträge.

Nüchterne Noblesse zeichnet die Bauten des kreativen Gespanns aus. Man könnte auch von "edler Einfalt, stiller Größe" sprechen, um den berühmten ästhetischen Leitgedanken Johann Joachim Winkelmanns zu zitieren. Er definierte damit die Prinzipien der klassizistischen Kunst.

Von meditativer Klarheit ist sowohl eine kleine, schlichte, aber ausgesprochen ästhetische Bergkapelle geprägt, die Cukrowicz für einen Privatmann entworfen hat, wie auch die Bischofsgrablege in Rottenburg am Neckar. Bei Letzterer nahm er Rücksicht auf die von Archäologen entdeckten Fundamente einer Drei-Apsiden-Basilika und verwendete für die Wände auch alte Friedhofserde, Knochensplitter inklusive. Ganz andere Herausforderungen stellten sich ihm beim Münchener Konzerthaus, das auf dem ehemaligen Pfanni-Areal gebaut werden soll: eine wuchtige Kathedrale aus Glas, deren Form auf das Dach der Frauenkirche Bezug nimmt.

Wie immer bei den von Bernd Müller (Leiter des Amtes Vermögen und Bau des Landes Baden-Württemberg für die Bereiche Heidelberg und Mannheim) zusammen mit weiteren Organisationen veranstalteten Schlossgesprächen diskutierte der Referent des Abends im Anschluss an seinen Vortrag mit weiteren Architektur-Experten. Diesmal tauschten sich Alexander Wetzig (ehemaliger Ulmer Baubürgermeister), Wolfgang Riehle (Ehrenpräsident der Architektenkammer Baden-Württemberg) und Reiner Nagel (Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur) auf dem Podium aus. "Qualität ist Trumpf", lautet ihr gemeinsames Credo.