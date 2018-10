Von Simon Scherer

Heidelberg. Schon oft haben sie Solisten gewählt, deren Instrument man nur selten vorm Orchester sieht. Diesmal war es Ulrich Hermann, Solofagottist beim Stuttgarter Staatsorchester, der Nino Rotas Fagott-Konzert für die SAP-Sinfonietta im Gepäck hatte. Dass der Italiener aus der Filmmusik-Branche kommt, ist auch hier unüberhörbar, wozu das Orchester gleich den entsprechend feurig-scheppernden Sound lieferte. Der Solist bestach mit ungemein hellem Klang, klar umrissen und mit erstaunlich lyrischer Komponente. Das Fagott passt nämlich keineswegs nur ins Fantasy-Genre, das bei Rota in koboldartigen Untergrundgefilden natürlich nicht fehlen durfte.

Da er sich dynamisch oft auf Orchesterniveau bewegte, ergaben Hermanns flinke Finger deckungsgleiche Parallelen zum Streicherapparat. Später hing er inmitten dämonischer Verschwommenheit ganz eigenen Gedanken nach, bevor die Musiker im bunten Tanz-Mix rhythmische Flexibilität bewiesen. Kurzweilig war ebenfalls die Eröffnung mit Donizettis Bläser-Sinfonie g-Moll, wo nachdrücklich in den Boden gerammte Gewichte mit flockigen Holz-Motiven kontrastierten. Dirigent Alexander Beer sorgte für klare Strukturen und Transparenz, sodass er später unbeschwerter Lieblichkeit freien Lauf lassen konnte.

Kontrolliert und sauber wurde ebenfalls in Donizettis Ouvertüre zu "Die Italienerin in Algerien" gearbeitet, um sämtliche Effekte voll auszukosten. Ein Extralob gebührte hier der Balance im Tutti, da selbst im Fortissimo die Proportionen stimmten, wodurch kein Detail unterging. Rossinis herrschaftlicher Stolz kam natürlich auch nicht zu kurz.

Ähnliches Temperament fand sich in Beethovens 2. Sinfonie, die gewichtig und schweren Schrittes angegangen wurde. Ein deutlicher Besitzanspruch sprach aus dieser frühen Sinfonie, als das Orchester markante Signale setzte. Selbst wenn im Tempo bisweilen etwas hinterhergehinkt wurde, hatten sich die Musiker überzeugend im Beethovenschen Stimmungshaushalt eingefunden, was nicht zuletzt dem Dirigenten zu verdanken war, der seine Truppe unermüdlich zu neuer Angriffslust herausforderte. Hochdramatische Aufstiege wurden stets in geschlossener Front erklommen, bis sich im Schlusssatz die Atmosphäre durchaus aufgelockert hatte. Eine deutliche Entwicklung war da mitzuverfolgen in dieser wirklich gut gemeisterten Sinfonie.