Heidelberg. (rnz) Während seines langjährigen wissenschaftlichen Wirkens hat Prof. Eberhard Ritz, der am heutigen Dienstag 80 Jahre alt wird, maßgeblich dazu beigetragen, Entstehungsmechanismen von Nierenerkrankungen aufzuklären. Er sieht die Niere als wichtigstes Organ an, so wichtig wie das Herz im Körper. Ritz führte viele experimentelle Arbeiten sowie Studien durch, um etwa die Auswirkungen von Bluthochdruckerkrankungen auf die Niere und umgekehrt zu identifizieren.

Auch beschäftigte er sich mit dem Einfluss von Diabetes auf die Niere. Zudem untersuchte er den Einfluss der Niere auf Herz und Gefäße sowie auf den Knochenstoffwechsel. Er identifizierte Risikofaktoren für Nierenerkrankungen wie Rauchen und Salzkonsum.

Die Heidelberger Nephrologie wurde deutschlandweit bekannt durch die Etablierung des Nephrologischen Seminars, das Ritz 1976 installierte. Jedes Frühjahr treffen sich Internisten, Nephrologen und Dialyseärzte zur Fortbildung, und es werden die neuesten Erkenntnisse und Ergebnisse über Niere und Bluthochdruck sowie Dialysetherapien präsentiert.

Der Mediziner, Träger des Bundesverdienstkreuzes, hat über 1500 Veröffentlichungen in internationalen Zeitschriften vorgelegt. Ritz erhielt zehn nationale sowie internationale Wissenschaftspreise. Hinzu kommen Ehrenmitgliedschaften in den nephrologischen Gesellschaften in Australien, Frankreich, Italien, Po-len, Slowakei, Spanien, Südafrika, Ungarn, Rumänien oder Tschechien. Ritz nahm leitende Funktionen wahr, so bei der Gesellschaft für Nephrologie, bei der Europäischen Nierengesellschaft ERA/EDTA und bei der Internationalen Gesellschaft ISN. Er war Präsident des Welt-Nierenkongresses 2003 in Berlin.

Ritz besuchte 1949-1957 das Heidelberger Kurfürst-Friedrich-Gymnasium. Er studierte Medizin in Heidelberg, Montpellier, München und Rom. 1967 kam er zurück an die Ludolf-Krehl-Klinik und habilitierte sich 1972 über Knochenerkrankungen bei Dialysepatienten. 1974 wurde er Professor für Innere Medizin und leitete 1977-2003 an der Medizinischen Universitätsklinik die Sektion Nephrologie - zugleich Rehabilitationszentrum für chronisch Nierenkranke.