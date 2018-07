Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. In einer nicht so fernen Zukunft ist die einst farbige Welt schwarz-weiß geworden. Die Kontraste ihrer mal grauen, mal erdigen Töne sind jetzt zwar deutlicher sichtbar, aber was zwischen ihnen liegt, verliert an Kontur. In Semih Kaplanoglus neuem, kunstvoll gestalteten Film "Grain - Weizen" ist der verbleibende Lebensraum in verschiedene Zonen unterschiedlicher Güte und Existenzmöglichkeiten eingeteilt.

Zwischen dem Chaos der Städte, der "unbehüteten Natur", und den "Dead Lands" der verbotenen Zone erstreckt sich eine unfruchtbare Ödnis, die nur wenige Abstufungen kennt und aus der fast alles Leben verschwunden ist. Zwischen dem Sein einer verkümmerten Natur und dem Nichts einer zerstörten Natur sind Grenzen errichtet worden, die durch tödliche Magnetfelder "gesichert" werden. Wer sie betritt, verbrennt und stirbt einen qualvollen Flammentod.

In Kaplanoglus Endzeitvision sind die dystopischen Motive sehr realistisch gezeichnet: In umzäunten Flüchtlingslagern harren die Menschen aus in der Hoffnung auf ein besseres Leben, über das ein Gen-Test entscheidet; Ufos überwachen das "tote Land", in der die verlöschende Vergangenheit des früheren Lebens eingesperrt ist; in den Straßen einer futuristischen Stadtlandschaft toben Straßenkämpfe; und in den Laboren mit ihren Gewächshäusern forscht man an genetisch veränderten Pflanzen nach Saatgut, das vom zerstörten Lebenskreislauf nicht abgestoßen wird.

Da die Nahrungsmittelversorgung bedroht ist, sucht der Wissenschaftler Erol Erin (Jean-Marc Barr), der für die Firma "Novus Vita" arbeitet, nach einem Ausweg und begibt sich auf Abwege, indem er der Spur des abgetauchten Genetikers Cemil Akman (Ermin Bravo) folgt.

Der Entdecker des "M-Partikels" wird in der verbotenen Zone vermutet. Mit seinem Kollegen Andrei (Grigoriy Dobrygin) und mit Hilfe des weiblichen Scouts Alice (Cristina Fluter) gelingt es Erin, die Magnetschranke zu überwinden und der Spur des wissenschaftlichen Aussteigers in den "Dead Lands" zu folgen. Mit Anklängen an Andrei Tarkowskis Filme "Stalker" und "Nostalghia" beginnt für den kritischen Forscher Erin eine innere Reise, die ihn in der Begegnung mit dem charismatischen Konvertiten Akman zunehmend stärker mit sich selbst konfrontiert und dann verändert. Unter dem Boden einer Klosterkirche kultiviert Akman fruchtbare Erde, die es zu "retten" und auszubringen gilt. So wird Erin, der zwischen Wissen und Sehnsucht gespalten ist, zu Akmans Schüler und Gefolgsmann.

In seiner Erforschung des "menschlichen Partikels", das die Einheit des Ganzen einschließt, beschreibt Akman das Dasein als einen ungeteilten Körper, den es vom Ego zu befreien gilt. Erin durchläuft mehrere Stadien der inneren Umkehr, der Versuchung und der Heilung, in denen Motive an Semih Kaplanoglus früheren Film "Yumurta - Ei" anklingen, so in der Szene mit dem Wolf, der nachts Erins Zelt umkreist und ihn an den Ort "fesselt". Zudem zitiert der türkische Regisseur in bildgewaltigen, von apokalyptischen Szenerien, eindrucksvollen Schauplätzen und überraschenden, zunächst rätselhaften Wendungen bestimmten Endzeitfilm immer wieder religiöse Motive, die sich nahtlos in die existenzielle Thematik einfügen.

Die ebenso naturverbundene wie spirituelle Opposition des "Bekehrten" wird zum Korrektiv der rationalen technischen Welt. Im Wiederfinden des verloren Geglaubten erscheint schließlich die Hoffnung auf Rettung.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmU: 13., 23. und 29. Juli.