Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Ein langer Blick auf das Gesicht der schlafenden Freundin, noch ein Foto von ihr, dann schleicht sich Simon (Gabin Verdet) heimlich aus dem Zimmer Juliettes (Galatéa Bellugi), springt aus dem Fenster in den noch dunklen Garten, verschwindet für einen Augenblick, lässt sich dann tragen von seinem Fahrrad, bergabwärts durch die stillen Straßen von Le Havre, dem Meer und der Morgendämmerung entgegen.

Ein Weltvertrauen und die Freiheit der Jugend liegen in diesen ersten, traumverlorenen Bildern von Katell Quillévérés kunstvollem Film "Die Lebenden reparieren" (Reparer les vivants), der nach dem gleichnamigen Roman von Maylis de Kerangal entstanden ist.

Wenn der 17-Jährige kurz darauf seine verschworenen Freunde trifft, wird diese schwebende Leichtigkeit, ja Unbekümmertheit noch greifbarer. Gemeinsam fahren sie hinaus zum Surfen. Der Rausch der Geschwindigkeit und die geschickte Balance sind ihre Begleiter.

Doch wenn sich später, im Tunnel mächtiger Wellen, das Wasser um die Körper schließt, mischt sich in das Gefühl der Freiheit eine Ahnung von Ewigkeit. Der Autounfall auf dem Heimweg und auf kerzengerader Straße deutet sich hier also bereits an. Simon erleidet ein tödliches Schädelhirntrauma und wird nur noch von Maschinen am Leben erhalten.

Seine getrennt lebenden Eltern Marianne (Emmanuelle Seigner) und Vincent (Kool Shen) sind geschockt, von einem Augenblick auf den anderen bricht tiefes Unglück in ihren Alltag, verändert ihn unwiderruflich. Sie stützen sich gegenseitig in ihrer Trauer und müssen eine schwierige Entscheidung treffen: Geben sie ihren Sohn, seinen Körper, für eine Organspende frei?

Behutsam und konzentriert führt Katell Quillévéré die unterschiedlichen Perspektiven und Erzählstränge ihres bewegenden, noch lange nachwirkenden Films zusammen, dessen Figuren vor allem Liebende sind. Neben der Darstellung traumatisierter Eltern zeigt sie realistisch genau den komplexen Klinikalltag mit seinen technischen Abläufen, seiner Verwaltung, aber auch die nicht zuletzt sehr menschlichen Anforderungen des Arztberufes.

Das kulminiert schließlich in der detaillierten Schilderung einer Herztransplantation. Denn nachdem sich Simons Eltern entschieden haben, folgt der Film der schwer herzkranken Claire (Anne Dorval), Mutter zweier erwachsener Söhne, und ihren von Zweifeln begleiteten Vorbereitungen auf die Operation. Wenn sich am Schluss des Films ihre Augen öffnen, geht auf fast unheimliche Weise das Leben weiter.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmdtU: 24.6., 11 Uhr; 27.6., 19 Uhr