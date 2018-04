Von Kirsten Kieninger

Heidelberg. Bleiben oder Gehen? Charly Hübner hat sich für Letzteres entschieden, Jan "Monchi" Golkow ist geblieben. In der ostdeutschen Provinz von Mecklenburg-Vorpommern scheiden sich die Geister: rechts oder links? Naturidylle oder braune Gemeinden? Seit Charly Hübner 1993 die Nase voll hatte von rechter Randale in Neustrelitz und nach Berlin abgehauen ist, um Schauspieler zu werden, hat sich die Gegend verändert: "Du kriegst das im ersten Moment gar nicht mehr mit. Du kannst da ein Zimmer mieten in der wunderschönen Landschaft, es gibt Bio-Essen, es gibt Demeter-Höfe - und die sind dann auch braun..." Hinfahren oder lieber nicht? Bleiben oder Gehen? "Da können wir jetzt richtig tief einsteigen, aber vorher will ich noch sagen: Ihr könnt ruhig nach Mecklenburg-Vorpommern fahren!"

Charly Hübner ist am Dienstag ins Heidelberger Karlstorkino gekommen, um seinen Film "Wildes Herz" vorzustellen. Ein Dokumentarfilm über Jan "Monchi" Golkow, den Sänger der Punkband "Feine Sahne Fischfilet", die sich in Mecklenburg-Vorpommern vehement gegen Rechtsradikale und Rassismus stark macht und es dank des deutschen Verfassungsschutzes zu bundesweiter Berühmtheit gebracht hat. Ihr viertes Album "Bleiben oder Gehen" hat es 2015 in die Charts geschafft, die Band bereits 2012 als "Vorpommerns gefährlichste Band" in den Bundesverfassungsschutzbericht.

Charly Hübner wundert das noch heute: "Wo ist denn das Problem? Das sind doch Punks! Die singen doch lustige Texte. Das ist doch erst mal ein kultureller Vorgang, was die da machen." Und es ist politisches Engagement, wie die Tour unter dem Motto "Noch nicht komplett im Arsch - Zusammenhalten gegen den Rechtsruck" zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016. Dafür gab es dann tatsächlich Lob vom damaligen Bundesjustizminister Heiko Mass via Twitter: "Tolles Zeichen gg Fremdenhass u Rassismus. Danke."

Das besagte Konzert in Anklam ist ein kleiner Höhepunkt im Film, der wahre Höhepunkt ist aber das Konzert im 3000-Seelen-Städtchen Jarmen. Hier ist Monchi aufgewachsen, hier schlägt sein Herz für Baggersee und Bolzplatz, hier begrüßt er herzlich seine alte Grundschullehrerin als Punkkonzert-Besucherin. "Wildes Herz" ist ein Musikfilm, der den Entwicklungsroman dokumentarisch auf die Leinwand trägt: die mitreißende Geschichte eines dicken Jungen aus Vorpommern mit unbändiger Energie, der als Jugendlicher mit Hansa-Ultras kräftig Randale macht und Polizeiwagen abfackelt, bevor er sich zum engagierten Antifaschisten mausert - mit Herz und großer Klappe.

Die Herzen des Publikums im Heidelberger Karlstorkino hat Monchi im Sturm erobert: Einige kamen sowieso schon als Fans, haben ihn im Februar beim Konzert von "Feine Sahne Fischfilet" in der Halle02 live erlebt. Andere, eher älteren Semesters, ließen sich durch Charly Hübner in einen Dokumentarfilm locken, den sie sonst vielleicht nie angesehen hätten. So gesehen ist "Wildes Herz" ein echtes Glücksprojekt und gute Strategie: Ein berühmter Schauspieler lässt sich von befreundeten Produzenten und Regisseuren animieren, als Regie-Pate einen Film über ein Thema zu machen, das ihm wirklich am Herzen liegt. Drei ganze Drehjahre stecken darin, nicht nur drei Wochen, wie sonst beim "Polizeiruf 110", wenn Hübner wieder als Kriminalhauptkommissar Bukow in Rostock vor der Kamera steht. Charly Hübner ist jetzt mit "Wildes Herz" gerne auf Kinotour, das merkt man ihm deutlich an: "Das ist ein Heimatfilm geworden" sagt er schließlich - von einem, der gegangen ist, über einen, der bleibt.