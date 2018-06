Von Kirsten Kieninger

Ein Film, der gut ein Dutzend renommierte Preise gewonnen hat, und trotzdem fand sich kein deutscher Verleih, der ihn in die Kinos bringen wollte. Der israelisch-palästinensische Konflikt, ein israelisches Krankenhaus als Hauptschauplatz, im Mittelpunkt ein kleiner arabischer Junge, dem Unterarme und Unterschenkel amputiert wurden - das klingt so deprimierend, wer will das sehen?

Der Dokumentarfilm "Muhi - Generally Temporary" verspricht wohl kein gutes Geschäft, entpuppt sich aber als Bereicherung für alle, die sich nicht abschrecken lassen: ein außergewöhnlicher Einblick in eine Extremsituation, die für die Beteiligten jedoch gelebte Normalität ist, im Kleinen wie im Großen, im Menschlichen wie im Politischen. Wie durch eine Lupe konzentriert sich der Film ganz auf Muhis Mikrokosmos und erzählt nebenbei mehr über die alltäglichen Absurditäten und Zumutungen entlang der israelisch-palästinensischen Grenzen als jeder TV-Brennpunkt.

Muhi (kurz für Muhammad) wurde im Säuglingsalter begleitet von seinem Großvater als medizinischer Notfall aus dem Gazastreifen in ein israelisches Krankenhaus gebracht. Dort befinden sich die beiden - sieben Jahre später - noch heute. Wegen einer Autoimmun-Krankheit ist Muhi auf ständige medizinische Versorgung angewiesen, diese wäre in Gaza nicht gewährleistet. Das israelische Krankenhaus ist Rettung und Gefängnis zugleich: Der Großvater hat keine Aufenthaltsberechtigung für Israel, er darf das Krankenhausgelände nicht verlassen. Muhi ist ein strahlendes, quirliges Kind, das mit seinen Prothesen durch die Krankenhausflure wirbelt. Seine kindliche, positive Naivität lässt ihn zeitweise fast weise wirken im kafkaesken Chaos um ihn herum.

Die israelische Fotografin Rina Castelnuovo-Hollander und der amerikanische Journalist Tamir Elterman, beide in Jerusalem ansässig, verzichten in ihrem Film auf erklärenden Kommentar und Interview-Statements. Über die Jahre waren sie einfach mit der Kamera dabei und haben so einen einfühlsam beobachtenden, anrührenden Dokumentarfilm geschaffen. Am 16. Juni ist Regisseurin Rina Castelnuovo-Hollander im Karlstorkino in Heidelberg zu Gast.

