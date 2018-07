Von Jesper Klein

Heidelberg. Dass es von Johannes Brahms eine einleuchtende Verbindung nach Asien gibt, kann man kaum behaupten. Wenn also seine Werke in einem Konzert mit japanischer Musik programmiert werden, treffen zwei ganz verschiedene musikalische Welten aufeinander.

Nun war das SWR Vokalensemble mit einer solchen Melange in der Heidelberger Jesuitenkirche zu Gast. Chor- und Orgelmusik des deutschen Romantikers wechselten sich dabei ab mit Stücken des zeitgenössischen japanischen Komponisten Toshio Hosokawa.

Hosokawa setzt in seiner Komposition "Die Lotusblume" für Chor und Percussion Heinrich Heines gleichnamiges Gedicht in Musik. Schon zur ersten Silbe braucht es einen langen Anlauf, der Klang entwickelt sich aus dem Summen heraus, zerfließt aber unmittelbar fein in Dissonanzen.

Unterstützt wird der Chor, geleitet von Marcus Creed, vom Schlagzeuger Franz Bach. Mit hellen Glöckchen als wiederkehrendes Element steuert er eine zusätzliche Klangebene bei.

Den Text zieht es hier in die Länge wie ein Kaugummi, er verliert in diesem meditativen, von asiatischen Gebetsritualen inspirierten Klanggebilde fast seine semantische Funktion. Zum Abschluss noch ein Hauchen des Windes, in dem ein letzter Glockenton flüchtig verweht - die Musik, hervorragend vom Ensemble ausgestaltet, nimmt sich ihre Zeit.

Den Gegenpol zur japanischen Klang-welt bildete gleich viererlei Brahms: Zusammen mit Mariam Fathy (Harfe), Magdalena Ernst und Yu-Hui Chuang (beide Horn) bietet der Chor die Gesänge für Frauenchor, zwei Hörner und Harfe op. 17 dar. Hier ist Brahms ganz der Romantiker.

Der Harfenklang perlt als Fundament, der Chor singt schlichte Melodien. Nach einem kleinen dramatischen Höhepunkt endet die Musik versöhnlich. Im Kontrast dazu die drei Motetten op. 110: "Ich aber bin elend", "Ach, arme Welt" und "Wenn wir in höchsten Nöten sind" heißen sie, in den Psalmtexten kommt kaum Positives zum Vorschein.

Wiederum anders die Fest- und Gedenksprüche op. 109: Hier agieren die 32 Sänger und Sängerinnen doppelchörig, Marcus Creed dirigiert das hochklassig singende Ensemble auf den Fluss der Musik bedacht. Schließlich Präludium und Fuge in g-Moll sowie zwei Choralvorspiele: Markus Uhl steuerte an der Orgel Instrumentalmusik bei. Am Ende bringt der Abend, trotz viel Brahms, also durchaus eine gewisse Abwechslung mit sich. Die zwei japanischen Zugaben fügen sich stimmig. Lang anhaltender Beifall.