Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Die Künstler Lionel und Iris Vargas sind ein eingespieltes Team: Ausstellungen bestreiten sie oft gemeinsam - kein Wunder, gehen doch die poetischen Gemälde des Franzosen Lionel eine harmonische Verbindung mit dem bildhauerischen Oeuvre der in Paris lebenden Venezolanerin Iris Vargas ein. So hatte der Galerist bei der Auswahl eine glückliche Hand, als er die beiden vor Jahren auf einer Pariser Kunstmesse entdeckte und dann in seiner Heidelberger Galerie ausstellte.

Die 1953 geborene Iris Vargas, die in Caracas und Paris bildende Kunst studierte, zeigt nun 13 Skulpturen. Sie ist auf der ganzen Welt vertreten und wurde mit Restaurationsarbeiten an der Fassade des Louvre sowie am Invalidendom beauftragt. Vargas arbeitet mit Marmor aus Carrara und französischem, rötlichem Marmor, dessen Muster reizvolle Kontraste zulässt. Ihre Frauenfiguren sind stolz und Eindruck gebietend. Es ist wohl eine Frage der Haltung, die diese zeitlosen Gestalten einnehmen: entweder in sich gekehrt oder sich im Wind biegsam wiegend, ein Schwingen im Körper.

Wie hingehaucht sehen die Steinskulpturen aus, sie erinnern so gar nicht an das schwer zu bearbeitende Material. Beeindruckend ist die im Zentrum der Ausstellung platzierte "Dame Azul", eine fast lebensgroße Skulptur, deren Teile die Künstlerin aufeinander gewuchtet hat. Die Gesichtszüge sind nur angedeutet, der Kopf umkränzt mit wilder Haartracht, der Rumpf schwungvoll gekippt. Der rohe Marmor von Beinkleid und Sockel ist rasant mit Linien durchzogen. Manche Frauen tragen hoch drapierte Kopfbedeckungen oder bauschige Röcke. "Sie bearbeitet den Marmor so, wie ich die Stoffe in Falten lege", lobte eine französische Modeschöpferin.

Im Jahr 1949 in Paris geboren, lebt und arbeitet der Maler und Grafiker Lionel jetzt in einem alten Herrenhaus bei Brion an der Loire. Der international tätige Künstler malt seit dem Alter von 14 Jahren. Rund 25 Gemälde stellt er in der Galerie aus. Sie sind 2017 zu den Klängen von Claude Debussys "La Mer" entstanden. Lionels Schaffen wird durch die Musik beeinflusst, durch Opern und Sinfonien, die er während des Malens hört. Tatsächlich verströmt die Werkgruppe viel von der träumerisch-entspannten Gleich-mäßigkeit dieses außergewöhnlichen Stücks: Lionels Themen sind Meer, Horizont und die Küstenlandschaft.

Die Farbe Weiß und bläulich-grüne Pastelltöne herrschen vor. Manchmal collagiert er grafische Elemente wie Wassertropfen ins Bild - der Künstler ist auch bekannt für seine expressive Grafik.

Abendliche Stimmungsbilder umreißen ein schwärzlich-sprudelndes Meer vor pinkfarbenem Sonnenuntergang.

Info: "Lionel - Iris Vargas" in der Heidelberger H.S. Galerie, Berliner Str. 109 a; bis 20. Juli 2018.