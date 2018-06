Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. Bei jedem großen Konzert-Event ist eine Riesenleinwand inzwischen Standard. Die weit über lebensgroßen Bilder duplizieren das Geschehen auf der Bühne und schieben sich optisch unausweichlich in den Vordergrund. Bei Shumpei Nemoto, einem tänzerischen und choreografischen Ausnahmetalent mit japanischen Wurzeln, kommen die projizierten Doppelgänger dagegen ganz beiläufig und fast unauffällig ins Spiel.

Überhaupt setzt der Tänzer in seinem 45-Minuten-Solo "It moves me. It captures me und it’s gone" alles daran, jeden Vorführeffekt zu vermeiden. Das Publikum sitzt im intimen Halbrund um die Bühne herum - zwei gerahmte, gestaffelte Projektionswände, ein bisschen Bühnenlicht von oben, Film- und Videokameras, Computer, vorgefertigte Musik: Fertig ist das Ein-Mann-Unternehmen, das gänzlich ohne fremde Hilfe bei der Bühnentechnik auskommt.

Shumpei Nemoto hat alles (Kameras, Projektionen, Zeitrahmen, Musik, Licht) im Computer vorprogrammiert - und wagt sich an das tänzerische Abenteuer einer "wohlvorbereiteten Improvisation". Er ist ein Ausnahmetänzer (Stationen unter anderem Deutsche Oper am Rhein und Cullberg Ballett, preisgekrönt in Lausanne), aber in seiner eigenen Bewegungssprache hält er den Ball erst einmal ganz flach, mit lässigen, demonstrativ unaufwändigen Körper-Raum-Erkundungen. Es sind die kleinen Details, die den Könner verraten.

Sein virtueller Doppelgänger wandelt sich dabei vom farblosen Quasi-Schatten zur eigenständigen Figur, von der einfachen Projektion zur vielfachen Spiegelung - die es in sich hat. Denn das ausgeklügelte Computerprogramm erlaubt den Projektionen ein Eigenleben; die Bilder der Life-Kameras ermöglichen zeitliche Verzögerung in der Wiedergabe. So kann Shumpei Nemoto auf seine früheren Bewegungen direkten tänzerischen Bezug nehmen. Der Austausch mit seinen Doppelgängern gewinnt dabei auf ganz sanfte Weise emotionale Qualität. Das intelligente Spiel mit Identität und Authentizität, mit Zeit und Raum zog bei der Uraufführung in die Heidelberger Hebelhalle die Zuschauer gebührend in den Bann.

Nachtrag: Diese Produktion verdankt ihre Entstehung der Tatsache, dass Nemoto sich 2017 (übrigens zum zweiten Mal) für eine Residenz am Choreografischen Centrum in Heidelberg bewerben konnte. Die Entstehung einer Arbeit von solchem Niveau bestätigt das CC-Konzept internationaler Ausschreibung und einer Jury-Auswahl.

Shumpei Nemoto, der auch schon bei den leider eingestellten "No Ballet" - Choreografie-Wettbewerben in Ludwigshafen mehrfach zu den Preisträgern gehörte, wird seinen Weg machen.