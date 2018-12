Von Arnold Werner-Jensen

Hannover. Am 26. November ist der ehemalige Heidelberger Generalmusikdirektor (GMD) Christian Süss im Alter von 81 Jahren in Hannover gestorben. Er leitete die musikalischen Geschicke der heutigen Philharmoniker zwölf Jahre lang, von 1973 bis 1985. Süss begann seine musikalische Laufbahn als "Thomaner" in Leipzig. Dort wurde er später Assistent von Günter Ramin. Sein Studium begann Süss ebenfalls in Leipzig und beendete es an der Hochschule der Künste in Berlin, wo der Komponist Boris Blacher einer seiner Lehrer wurde.

Seine dirigentische Laufbahn begann Süss in Kiel. 1967 holte ihn Horst Stein ans Mannheimer Nationaltheater. Von dort wechselte er als 1. Kapellmeister nach Saarbrücken und 1970 an die Deutsche Oper am Rhein nach Düsseldorf. So entwickelte sich Süss allmählich zum routinierten Opernkapellmeister; an seine Wendigkeit im abendlichen Opernalltag erinnern sich Musiker, die unter ihm gespielt haben.

1973 trat er sein Amt als Generalmusikdirektor in Heidelberg an. Im Orchester der Stadt Heidelberg gehen allmählich die letzten Musiker in den Ruhestand, die diesen Chefdirigenten noch erleben konnten. Süss gelang als Nachfolger von Kurt Brass in erstaunlich kurzer Zeit, die Reihe der Symphoniekonzerte nach einer Schwächephase wieder zu einem Erfolgsmodell zu entwickeln.

Dieser Erfolg beruhte vor allem auf den sorgfältig abgestimmten und oft recht ungewöhnlichen Programmen, die Süss zusammenstellte und dirigierte. So erklangen in regelmäßiger Folge immer auch zeitgenössische Musik oder die Werke der klassischen Moderne. Bisweilen führte er ein neues Werk sogar zweimal auf: vor und nach der Konzertpause. Süss blieb in Heidelberg auch als Mozart- und Mahler-Dirigent in guter Erinnerung.

In der Oper dirigierte er ebenfalls eine stattliche Reihe aktueller Werke des Musiktheaters. Man erinnert sich an eindrucksvolle Einstudierungen mehrerer Opern von Wolfgang Fortner, aber auch an "Wozzeck" und "Lulu" von Alban Berg. Doch auch die sehr alte Musik kam zu ihrem Recht, noch deutlich bevor sich die "Historische Aufführungspraxis" auf breiter Front durchgesetzt hatte; Dokumente dieses Engagements waren mehrere Opern von Claudio Monteverdi. Als "Typus" würde man Süss wohl eher als intellektuellen Musiker denn als "Bauchmusiker" bezeichnen können. Er feilte an seinen Interpretationen in sorgfältiger Vorbereitung mit der Partitur und sodann in penibler Probenarbeit.

Die letzte Station seines Wirkens wurde das Städtische Orchester Solingen, heute "Bergische Symphoniker".