Heidelberg. Wer hat schon mal etwas von Märzhasen gehört? Das kann nur ein Literaturkundiger sein, der mit Lewis Carrolls Buch "Alice im Wunderland" vertraut ist, in dem diese originelle Spezies vorkommt. Den märchenhaften Begriff hat die leseerfahrene Elisabeth Endres als Titel für ihre gegenwärtige Schau in der Heidelberger Weststadt-Galerie von Vincke-Liepmann gewählt: "Märzhasen und andere Möglichkeiten".

Zu Tieren scheint die Malerin überhaupt eine enge Beziehung zu pflegen, und dies hat viel mit ihrer Kindheit zu tun, in der sie begeistert Lewis Carrolls fantasievolles Buch gelesen hatte. Sie vertritt die Meinung, dass das Tier - kaum anders als der Mensch - beschützenswert sei. Dabei geht sie von einer positiven Grundeinstellung aus. Diese wird auch im Gespräch mit der Künstlerin offenkundig. Sie wurde 1947 in Karlsruhe geboren und als Goldschmiedin in Pforzheim ausgebildet.

Danach studierte Elisabeth Endres Malerei in der Schweiz, lebte in Amsterdam, Montreux und Südafrika und ist seit 1972 freischaffend in Leutersberg bei Freiburg tätig. Die Malerin ist eine ausgebuffte Technikerin. Sie bearbeitet den Untergrund ihrer Bilder mit heißem Wachs - Voraussetzung dafür ist aufsaugendes Löschpapier - und setzt dabei den Pinsel, aber auch den Bleistift ein. Sie erläuterte im Gespräch, dass es nur mit Ölfarbe möglich sei, auf Wachs zu malen. Titel vermeidet sie. Doch der Mensch ist überall präsent. Elisabeth Endres fertigt gerne Serien und legt damit gleich ganze Blöcke von Arbeiten vor, in denen sie auch Autoren vorstellt, die ihr wichtig sind, etwa Georg Trakl oder Samuel Beckett, Johannes Bobrowski oder Christoph Meckel, aber auch Martin Walser und Else Lasker-Schüler. Die Bilder sind Belege für die literarische Belesenheit der Künstlerin.

Doch man erfährt auch etwas über ihre Lieblingstiere. So begeisterte sich die Waldorfschülerin von einst bereits in ihrer Kindheit für große Vögel, dies auf so intensive Weise, dass sie zum Komplex "Mensch und Rabe" surreale Szenen ersann. Das Thema hatte einst schon E. A. Poe in seinem Gedicht "The Raven" beschäftigt. Die frühesten Textbilder der Malerin entstanden zwischen 1995 und 2001. Doch 2016 nahm sie das Thema noch einmal in Angriff.

Elisabeth Endres spricht im Zusammenhang mit ihren Arbeiten von "Ausgrabungen", denn es ist ihr Anliegen, mit ihnen eine Verbindung zur Vergangenheit herzustellen und damit mehr als nur die sichtbare Fassade offenzulegen. Das ist in inhaltlicher wie formaler Weise zu verstehen. Es verbirgt sich also auch eine intellektuelle Anstrengung hinter den so schlüssig wirkenden Resultaten, die stets von einer erzählerischen Komponente geprägt sind.

Ihre Arbeiten dürfen dann ruhig mal auch ins Anekdotische, Phantastische oder Märchenhafte abgleiten, etwa dann, wenn sie ein Kind mit Schmetterlingsflügeln ausstattet. Die Künstlerin beherrscht auch die Kunst des Verrätselns, zum Beispiel in der hintersinnigen Szene, in der ein Rabe fast als Bestandteil des neben ihm liegenden Kopfes erscheint.

Info: Die Ausstellung von Elisabeth Endres wird am Samstag um 19 Uhr im Heidelberger Kunstraum Vincke-Liepmann eröffnet (Häusserstraße 25). Sie läuft bis zum 22. April.