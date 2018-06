Von Heide Seele

Heidelberg. Eine in der Kunstrezension selten gewordene Vokabel ist angebracht bei diesen sichtbar von intensiven Empfindungen geprägten Arbeiten. Sie dürfen als "märchenhaft" gelten, rufen mit ihren satten Farben eine Anmutung von Prächtigkeit hervor, wirken wie aus der Gegenwart gefallen, könnten schon Kindern Freude bereiten und ihre Eltern wieder zurückführen in einen zeit- und ortlosen Zustand, in dem man sich der eigenen Vorstellungskraft überlassen konnte.

Der Japaner Yoshi Takahashi (1943-1998) ist in der Galerie Vincke in Heidelbergs Weststadt zu Gast, und seine Bilder vermitteln das, was manch einer in ein fernes Paradies verorten dürfte: Vögel in der Frühlingsnacht, Sternenfeste, Mädchen im Garten, das Haus eines Träumers, zwei Vögel, die sich spiegeln, auch einen betrunkenen Zauberer oder ein Katzengesicht.

Der Besucher darf seine Ratio ausschalten und sich den frohen Farben und originellen Motiven überlassen. Der Galerist hatte diesen Künstler, der 1998 mit 55 Jahren starb, gekannt und in seinem Atelier in Bad Reichenhall besucht.

Die Witwe, eine Japanerin, verwaltet seinen Nachlass, aus dem Vincke nun einen Katalog konzipierte. 42 Arbeiten werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie haben es nicht schwer, den Betrachter zu faszinieren - dies allein schon aufgrund der wiederkehrenden Motive. Takahashi druckte gerne auf große Blätter und liebte es zu experimentieren.

Er, der allen seinen Bildern Titel mitgibt, erhielt - als er in Salzburg lebte - auch einen Auftrag, Illustrationen zum Musical "Cats" zu entwerfen. Diese Arbeiten haben bei ihm offensichtlich den Drang gefördert, auch in den Mädchenporträts etwas Katzenähnliches aufzuspüren.

In den Darstellungen gibt es viel zu entdecken, wobei der Gesamteindruck positiv-harmonisch erscheint, dazu auch dekorativ. Brüche lassen sich nicht feststellen. Manches erinnert an Paul Klee, dies nicht nur hinsichtlich der Komposition, sondern zum Beispiel auch bei der gut überlegt eingesetzten Farbigkeit.

Vieles wird da der Besucher in seiner Erinnerung behalten wie den "Rhythmus für Violette" oder das "Dorf mit Vogel", dessen naive Anmutung ihre Wirksamkeit zeigt.

Insgesamt ruft die Präsentation den Eindruck des Freundlichen hervor, und dies soll auch wirklich dem Charakter des Künstlers entsprochen haben. Er schuf übrigens nie mehr als 95 Auflagen.

Dies erfuhr Hans Vincke, als er Takahashi in Wiesbaden kennengelernt hatte. Da galt Yoshi noch primär als Maler und weniger als Grafiker. (Seine kleinen, 1987 entstandenen Buchstabenbilder sind übrigens nicht zu verkaufen.)

Der Maler, dessen Stärke die jetzt präsentierten Farbradierungen waren, belegt seine künstlerische Potenz zum Beispiel auf dem Bild mit den bunten Fischen im Aquarium. Nicht ohne Grund zieren sie die Einladungskarte. Auch seltene Kombinationen wie die zwischen "Kamel und Vogel" belegen die kindlich-poetischen Gedankengänge des Malers, der dazu seine ganz individuelle Vorstellung von einer rosaroten Himmelsleiter vorstellt, die erneut sein Faible für naiv erscheinende Motive und Konstellationen belegt.

In den Formaten ließ der Maler Vielfalt wandeln. Sie changieren zwischen 55 x 42 Zentimeter und den in der Diele zu besichtigenden Beispielen im Format 11,5 x 16 Zentimeter.

Info: Ausstellung bei Vincke, Häusserstraße 25, zum 20. Todestag des Malers. Eröffnung: 2. Juni, 19 Uhr; bis 15. Juli.