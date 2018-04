Von Rainer Köhl

Heidelberg. Lange Einhalte, tiefe Reflexionen, tönende Fragezeichen, das liebt Igor Levit, so kennen und schätzen wir seine Interpretationen. Reich an solchen Innigkeiten war das Spiel des Pianisten auch während seines jüngsten Soloabends beim Heidelberger Frühling in der Stadthalle.

Stille Liedhaftigkeit brachte er in Bachs Chaconne aus der Partita Nr. 2 für Violine solo in d-Moll in der Bearbeitung für die linke Hand von Johannes Brahms: Mit delikater Anschlagskunst und warm abgetönten Klängen eröffnete er die Variationen, gestaltete tief sinnierend. Keine dröhnende Schwere, sondern nach innen gewandte Leichtigkeit und Durchsichtigkeit prägten seine Wiedergabe.

Weiter ging es mit Busonis Bearbeitung von Bachs Fantasia BWV 253 und - in nahtlosem Übergang - Robert Schumanns "Geistervariationen". Geisterhaft und ganz entmaterialisiert formte der Pianist die beiden Werke. An eine Séance erinnerte das Spiel von Levit, das tief meditativ versunken war. Eine große Poesie brachte er in den Vortrag, in die stillen Töne, die ganz aus der Zeit enthoben wirkten. Feinstens nuanciert formte er jeden Ton, jede Phrase. Die mächtigen Akkorde wirkten nie gewaltig oder dröhnend, sondern mit warmer Macht erfüllt. "Nur wer die Sehnsucht kennt", das Thema legte Schumann seinen Variationen zugrunde, führte dies in leiser Verinnerlichung zu stillem Zauber.

Reichen Beziehungszauber offenbarte das Programm durchweg: außer Schumann waren dies alles Bearbeitungen. Franz Liszt hat Motive aus Wagner "Parsifal" bearbeitet zu seinem "Feierlichen Marsch zum Heiligen Gral". Ganz verinnerlicht tönte dies, wie eine Vision aus weiter Ferne, gefolgt von wuchtig glockenhafter Akkordik. Ein meditatives Sammeln vor dem gewaltigen Schlusswerk Liszts. Von Meyerbeers Oper "Der Prophet" war Liszt so sehr begeistert, dass er nicht nur drei Paraphrasen daraus für Klavier schrieb, sondern auch eine gewaltige, halbstündige Fantasie und Fuge über den dort entnommenen Choral "Ad nos, ad salutarem undam".

Levit spielte das Werk in der Bearbeitung für Klavier von Ferruccio Busoni. Im Vergleich zu der gewaltigen Orgelversion formte der Pianist nun eine intime, persönlich wirkende Musik und begann traumverloren. Fein changierende Lichtwirkungen entwickelte er dabei, gab den Klängen Zeit und Ruhe, um die friedvolle Lyrik zu entwickeln. Ein eindrucksvolles Tongemälde, wobei der Pianist zwischen düster Dräuendem, dunklen Rufen aus der Tiefe, himmlischen Visionen, süßlich wogenden Engelsgesängen und Dramatik große Spannkraft entwickelte. Ausdrucksstarke Rhetorik, wellenartige Ornamente sowie tiefer Introspektion und Religiosität brachte schließlich die Fuge in stringentem Vorwärtszug zu visionärer, klanglich grandios gesteigerter Wirkung. Eine fabelhafte Technik aktivierte er dabei in den hochtourig flammenden Doppeloktaven.

Großer Beifall, wofür sich der Pianist mit einer Komposition von Bill Evans bedankte: dem "Peace Piece". Friedvolle Arabesken über ostinaten Bässen, ein tiefer Friede tönte dabei.