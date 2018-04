Von Simon Scherer

Heidelberg. Kaum hatte man die Stadthalle betreten, hörte man aus Hinterzimmern erste Einsingübungen. Schließlich ist wieder Lied-Zeit. Bereits zum siebten Mal veranstaltet der Heidelberger Frühling hierfür eine Akademie unter der altbewährten Leitung von Thomas Hampson. "Ihr seid alle herzlich eingeladen", begrüßte der Star-Bariton das Publikum im Ballsaal, und zwar als "Beobachter unserer Arbeit". Dem "Frühlings"-Liebling ist viel daran gelegen, Erfahrungen durch offene Türen und Fenster nach außen zu tragen.

Es ist keineswegs so, dass er bei diesen Meisterkursen nur mit einem der elf Stipendiaten kommuniziert. Hampson sitzt nämlich genau an der Schnittstelle zwischen Bühne und Publikum. Und es ist wirklich eine Bereicherung, ihn als Lehrer zu beobachten, wie er seine Schützlinge instruiert und an deren Vorstellungswelt appelliert. Schließlich steht fast alles hinter den Noten. Zum Ohrenschmaus wird das ganze auch deshalb, weil Hampson eine gelungene Mixtur aus Dozieren und Gesang servierte. Nirgendwo anders kann die Arbeit am menschlichen Sangesorgan eindrücklicher mitverfolgt werden, als wenn minimalste Nuancierungen so anschaulich demonstriert werden wie hier.

Hampson befand sich bei alledem in Hochform. Bestens gelaunt und voller Elan war seine Begeisterungsfähigkeit ansteckend, nicht nur für die Stipendiaten. Aktionsgeladen und mit einer guten Portion Humor zog er auch mal eine private Anekdote hinzu, stets im Dienste der Veranschaulichung und auch zur Unterhaltung des Publikums. Da kann man sich auf die kommende Woche nur freuen.