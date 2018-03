Von Rainer Köhl

Heidelberg. In der Wiedergabe von Klängen aus ihrer Heimat sind Musiker oft unübertroffen. Das gilt sicher auch für das Finnische Radio Sinfonieorchester, das sein Gastspiel beim Heidelberger Frühling in der Stadthalle mit der 7. Sinfonie C-Dur von Jean Sibelius begann. Unter seinem Chefdirigenten Hannu Lintu zeigten die Musiker bestes Gespür für die reifen Klänge dieses Spätwerks: Die Streicherelegien hatten süßen Schmelz und Geschmeidigkeit, ohne in Melancholie zu fallen, edle Hymnik formte das warm tönende Blech. Erlesene Farben modellierte Lintu durch reiche dynamische Schattierungen.

Tänzerisch beschwingt wurde es danach mit einer Rarität des Konzertrepertoires, Bohuslav Martinus Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1. In Hochstimmung kam das Werk von Anfang an, durch den folkloristischen Schwung des Orchesters und nicht minder durch die Solistin Sol Gabetta, die sich spielerisch vergnügt und mit sportivem Geist ins Geschehen warf. Bei aller Rasanz ihrer Linienformung war jeder Ton hochpräsent und klar, glühte jede Note in feiner Intensität. Den herrlich warmen, sonoren Ton ihres Cellos entfaltete die Argentinierin besonders beglückend im langsamen Satz. Große Gesänge voller Sehnsucht ließ sie dabei strömen, erlesene Farben von samtiger Wärme.

Feurig impulsiv ging sie das Finale an, tanzte ihr Oberkörper auch dann, wenn sie gerade pausierte. Feurige Blicke warf die Cellistin immer wieder dem Konzertmeister zu, forderte ihn und das Orchester heraus zu lustvollem Duellieren: ein Konzertieren von reichem Elan und Impulsivität. Hauchzart schwebende Lyrik in den Kantilenen und große Beredsamkeit entwickelte Sol Gabetta dazwischen genauso klangschön. Und weil sie mit dem Solobratscher ein inniges Duett intonierte, gab sie diesem ihren Blumenstrauß weiter, den sie am Ende erhielt.

Große Publikumsbegeisterung schlug der sympathischen Musikerin entgegen und auch ihre Zugabe war mit Begleitung des Orchesters: die Arie des Lenski "Kuda, kuda" aus Tschaikowskys "Eugen Onegin". Sehnen, flehen, singen, das floss ihr innig und unerhört klangschön aus den Saiten.

In jedem Fall war diese Zugabe auch schönste Vorbereitung auf das Hauptstück nach der Pause, Tschaikowskys Sinfonie Nr. 5 e-Moll. Fürs Lyrische hat Hannu Lintu ein gutes Händchen und so formte er eingangs ganz delikate Klänge. Große Energien und stürmende Leidenschaften vereinte das Orchester aus Helsinki in den großen Tutti-Entladungen, und auch im Finale trumpfte es mit ebenso viel Virtuosität wie klanglicher Pracht auf. Schönste Delikatesse der Verläufe prägte das Spiel in den Binnensätzen, brachten die herrlichen Posaunen ihre Klasse ebenso zum Tönen wie das Solo-Horn. Mit wundersamen Pianissimi ließ das Orchester dabei aufhorchen, hier ebenso wie in der Zugabe von Sibelius "Valse triste".