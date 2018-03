Von Simon Scherer

Hat ein groß besetztes Sinfonieorchester auf der Stadthallen-Bühne Platz genommen, wünscht man sich entsprechende Dimensionen auch beim Werk. Der Heidelberger Frühling hatte dafür wieder die Symphonie fantastique von Hector Berlioz im Programm, dem revolutionären Entdecker instrumentaler Wirkungen. Bei ihm hat auch der 2013 verstorbene Henri Dutilleux gelernt, dessen Cello-Konzert "Tout un monde lontain" (Eine ganze Welt in der Ferne) wohl nicht eindrücklicher dargeboten werden könnte als durch Steven Isserlis.

Der britische Star-Cellist ist nicht nur ein großartiger Klanggestalter, sondern auch ein sensibler Nachdenker, der in entrückte Streichersphären der Jungen Deutschen Philharmonie oft mit dem Vorsatz des Suchens und Fragens einstieg. Direkte Antworten gab es nicht, da alles so verästelt-verschleiert war, aber es waren existenzielle Fragen, denen Isserlis nachging, die oft auf das Jenseits abzielten.

Sein Mitteilungsbedürfnis war enorm, sein Spiel stark von Inhalt und Meinung geprägt, und doch behielt er vieles für sich und hinterließ eine große Fülle an Geheimnissen.

Sein sanglicher Ton erzeugte hierfür derartig zartgliedrige Klangsubstrate, dass sie beinahe eine Verbindung mit der Luft eingingen. Das vorsichtige Herantasten an eine Sache, das unentschlossene Auf-der-Stelle-Treten waren nicht zuletzt wegen seines kunstvollen Bogenansatzes so glaubwürdig, als im Moment des Berührens einer Saite jeder Millimeter mitzuerleben war.

Im Verklingen eines Tones wurde da bis ins Unendliche geblickt, wo das vielfarbig schimmernde Orchester ein ganzes Universum öffnete. Die junge Musikerschar machte unter David Afkham dieses Werk nämlich vollends zur Glanzleistung, so konzentriert, wohl kalkuliert und klanglich flexibel sie diese mystischen Welten nachmalte.

Den passenden Sound servierte das Orchester bereits für die "vergessenen Opfergaben" (Les offrandes oubliées) Olivier Messiaens: gesättigt und abgeklärt, und doch unglaublich klangintensiv. Afkham gab den jungen Streichern dabei reichlich Inhaltsstoff mit den auf den Weg, sei es für das Musizieren auf der Oberfläche oder für untergründig brodelnde Seelen-Schwankungen. Zusammenzucken lassende Knalleffekte ließen nebenbei auch die akustischen Grenzen der Stadthalle hören, was ebenso für die Schlusssätze der Symphonie fantastique galt. Als einfühlsamer Streicherlenker empfahl sich der gebürtige Freiburger auch hier, wo er in puncto Zusammenhalt die Zügel auch mal lockerer ließ, was den Klang umso beweglicher vibrieren ließ.

Gerade die ersten Sätze hat er jedoch etwas zu sehr gedehnt, weshalb gewisse Längen nicht ausblieben. Da war selbst der bekannte Walzer mehr ein ausgiebiges Schwelgen als ein Tanz. Und selbst nach enthusiastischen Ausbrüchen einer monströsen Bass-Fraktion kehrte man zügig in die betonte Langsamkeit zurück. Herrlich dumpfes Blech auf die Dies-irae-Sequenz oder ein saftig pulsierendes Fortissimo ließen jedoch keine Zweifel an der Faszination von op. 14.