Von Matthias Roth

Heidelberg. Bald geht es los: Die Musikfreunde scharren schon mit den Hufen, der Heidelberger Frühling 2018 lockt sie ab 17. März von nah und fern in die Stadt - und diese verdient gut daran, wie eine neue Studie der Gesellschaft für innovative Marktforschung (GIM) belegt. Diese hatte im Auftrag des Musikfestivals dessen wirtschaftliche Effekte für die Stadt und einen Umkreis von 15 Kilometern untersucht und kam zu verblüffenden Ergebnissen, wie jetzt im Rahmen der Pressekonferenz des Festivals im Europäischen Hof bekanntgegeben wurde.

GIM nämlich untersuchte erstmals die Geldflüsse eines Festivaljahrgangs und konnte so die "Umwegrentabilität" auf den Cent genau taxieren: Insgesamt 3 282.505, 12 Euro wurden im Jahr 2016 durch die Festivalbesucher in der lokalen Wirtschaft bewegt, davon waren 2 187.028, 82 Euro Ausgaben der Musikfans. In Relation gesetzt zum jährlichen Zuschuss der Stadt von 810.000 Euro ergibt sich so ein Rentabilitätsfaktor von 4,05. Im Klartext: Es flossen für jeden Euro städtischen Zuschusses "4,05 Euro zurück in die Stadt", wie Wilhelm Kampik, Geschäftsführer der GIM, der die Studie vorstellte, betonte. Im Vergleich zum Gewandhaus Leipzig (Faktor 2,5) und zum Schleswig-Holstein-Musikfestival (Faktor 3,9) zeigte Kampik, dass der "Frühling" einen Spitzenplatz einnimmt. "Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist der Heidelberger Frühling ebenso wie auf künstlerischem Gebiet ein höchst erfolgreiches Festival". Außerdem ergaben die Untersuchungen, die sich auf Fragebogen von ca. 1000 Besuchern stützen, dass das Klassik-Festival ein relativ junges Publikum hat, das zu 43% von außerhalb Heidelbergs kommt.

Intendant Thorsten Schmidt, der das diesjährige Festivalprogramm nur in aller Kürze vorstellte, ließ sich durch diese positiven wirtschaftlichen Nachrichten zu dem Ausruf verleiten: "Ihr fördert nicht uns, wir fördern Euch!", bevor er das Mikrofon an den Ersten Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Jürgen Odszuck, weiterreichte. Auch dieser war entzückt von den Ergebnissen, die ein "gutes Argument" in der innerstädtischen Diskussion um die Kulturausgaben seien. "Kunst und Kultur sind ein eigener Anspruch in der Stadt", so Odszuck. Die Kultur als "Investition in die Zukunft" und "Stärkung der kommunalen Wirtschaft" bestätigte auch Prof. Althammer, ein Experte in Leipzig, so Kampik.

Die wichtigsten regionalen Förderer des Heidelberger Frühling, HeidelbergCement, MLP, SAP und Octopharma, bekräftigten sodann ihr Engagement und bezeichneten das Musikfestival als "Leuchtturm mit regionaler Verbundenheit und internationaler Ausstrahlung", so Luca Mucic von der SAP. "Der Heidelberger Frühling gestaltet Zukunft innovativ" meinte auch Dr. Uwe Schroeder-Wildberg von MLP. Wolfgang Marguerre (Octopharma) unterstrich schließlich sein Engagement für die Modernisierung der Stadthalle, "die ihre Aufgabe nicht ändern wird: Sie heißt Stadthalle, und soll es auch bleiben: ein Haus für alle Bürger dieser Stadt". Über das "Wie" der Umbauten, so Maguerre, "entscheiden allein die Verantwortlichen des Gemeinderats und die Bürger - ich fördere nur", sagte er.