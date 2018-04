Von Rainer Köhl

Heidelberg. Große skandinavische Jazz-Pianisten gibt es einige, welche die internationale Szene aufwirbeln. Aus Finnland war bislang kaum Bemerkenswertes zu hören. Doch das ändert sich jetzt mit Iiro Rantala, der mit seinem Trio beim "Off spring" des "Heidelberger Frühlings" in der Halle02 sein Publikum restlos begeisterte. 18 Jahre lang spielte Rantala in dem Trio Töykeät, das er längst aufgelöst hat, um seine solistische Karriere vorwärts zu treiben. Und mit "Iiro at large" hatte er eine eigene Show im finnischen Fernsehen.

"My history of jazz" heißt einer seiner jüngeren Aufnahmen, wobei er für seine persönlichen Musik-Heroen Hommagen komponierte. Bach gehört mit dazu. Zu Klassischem hat er überhaupt einen guten Draht; er hat auch ein Mozart-Klavierkonzert mit der Bremer Kammerphilharmonie aufgenommen.

Mit seinem exzellenten Trio begann er den Abend nun mit Jazz-Standards. Iiro Rantala ist eine neue, ganz eigene Stimme im Klavierjazz. Energiegeladener Tastenlöwe ist er ebenso wie feiner, unsentimentaler Romantiker, im nächsten Augenblick wieder burlesker Spaßvogel. Bruchlos kann er zwischen den unterschiedlichsten Stilen jonglieren. Auf Tiefsinniges ließ Rantala gerne den Frohsinn folgen, und seine technische Brillanz war beste Grundlage für virtuose Kapriolen.

Auf kantige Figuren ließ er Bluesiges folgen, köstlich hingetupft. Eigene Kompositionen spielte Rantala danach, begann mit "Freedom", das er in rasantem Minimalismus beschleunigte. Heitere, aufgeweckte Rhythmen und Figuren vereinte er dabei spielerisch. Auch neue Klangfarben entlockte er dem Flügel, als er ein Handtuch oder Papier auf die Saiten legte, um minimalistische Muster schillern zu lassen.

Mit Dan Berglund, dem langjährigen Bassisten im Esbjörn Svensson Trio, und dem dänischen Drummer Morten Lund hat er fabelhafte Begleiter, die sich vortrefflich aufeinander abgestimmt zeigten. Bei "Stuff it" zeigte sich das besonders eindrucksvoll: eine virtuose Funk-Nummer im komplexen 7/4tel Takt. Kantige Akzente und dynamische Begleitung waren dem Pianisten beste Grundlage für filigrane Soli. Dan Berglund am Bass lieferte in der Funk-Nummer ein Solo mit Wah-Wah, was wie eine E-Gitarre klang.

"Greetings from Assisi" nannte Rantala eine weitere Nummer, die mit der toskanischen Stadt nichts zu tun hat, wohl aber mit einem finnischen Gruß, der nur die ersten drei Buchstaben des Stadtnamens benutzt.