Von Matthias Roth

Heidelberg. Der Meister der Mittelstimmen, der Pianist Rudolf Buchbinder, zelebrierte Schumanns a-Moll-Klavierkonzert am zweiten Abend des City of Birmingham Symphony Orchestra beim Heidelberger Frühling mit unnachahmlicher Nonchalance und Gelassenheit. Die virtuose Vollgriffigkeit des Werkes münzte Buchbinder eher in eine sinfonische Fantasie mit Klavier um als in ein Solokonzert. Er begriff sich mehr als Teil des Orchesters denn als funkelnd hervortretender Solist und interagierte vor allem dynamisch äußerst differenziert mit den britischen Musikern. Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla setzte auch hier - wie schon am Vortag bei der Mozart-Interpretation - auf Kommunikation, und das Ergebnis war ebenso überzeugend. Wenn auch im Detail der Unterschied der Generationen deutlich präsent war: Während Buchbinder das Ebenmaß der Töne heiligte, spornte Gražinyte-Tyla ihre Instrumentalisten zu eher sprechender Rhetorik an.

Für den mehr als herzlichen Beifall in der Stadthalle bedankte sich der Pianist mit einer Johann-Strauß-Paraphrase und dem zweiten Impromptu aus op. 90 (Es-Dur) von Franz Schubert, dessen fließende Achtelbewegung in der rechten Hand die phänomenale Geläufigkeit Buchbinders noch einmal eindrucksvoll demonstrierte.

Mirga Gražinyte-Tyla stellte Beethovens "Schicksalssinfonie" ein Werk der litauischen Komponistin Raminta Šerkšnyte zur Seite, das 2010 als Dialog zu Beethovens "Fünfter" in Auftrag gegeben wurde: "Fires" nutzt die berühmte Viertongruppe, mit der angeblich das Schicksal an die Pforte klopft, als Schlussformel ihres zehnminütigen Stücks, das bis dahin gänzlich andere Klangregister zieht. Sehr leise und differenziert im ersten Teil, zeigt die Komponistin im zweiten Satz ihr großes Talent für’s "Con brio", das hier bisweilen lärmend auftritt.

Das Schicksal kommt mit raschen Schritten: Beethovens Sinfonie nahm Gražinyte-Tyla mit zügigem Tempo und ohne pathetische Dehnung des Fermate. Jeder Karajan-Tonfall wurde tunlichst vermieden. So nahm man die komplexe motivische Motivverzahnung des Kopfsatzes eher rauschhaft wahr, während das Finale in seiner konsequenten Themengestaltung (Kontrabass-Fugato) einen starken dynamischen Vorwärtsdrang entwickelte - hin zum strahlenden C-Dur.

Das Orchester zeigte sich in allen Instrumentengruppen von seiner besten Seite: Eine satte Bass- und Celloformation, die auch von den Bratschen unterstützt wurde, ließ die rund 30 Geigen nicht allzu abgehoben klingen, band sie ein und rundete ihren Ton ins Dunkle. Die ausgezeichneten Holzbläser, bis hin zu Piccoloflöte und Kontrafagott, waren erlesen und jeder für sich ein Juwel. Das Blech (bei Beethoven auch Naturtrompeten) wuchtig und brillant, ohne Schärfe im Klang. Das Schlagzeug: delikat.

So war die Zugabe genauso ungewöhnlich wie faszinierend und eine Verbeugung vor diesem Orchester: Ligetis "Concert Românesc" war ein brillanter Reißer und gab dem doppelten Gastspiel der Birminghamer unter der Leitung von Chefdirigentin Mirga Gražinyte-Tyla (wir berichteten schon gestern) einen fulminant spritzigen Schlussakkord.