Von Simon Scherer

Heidelberg. Im Kammerkonzert bekommt das Publikum nicht oft die Gelegenheit, zwischen Werken auszuwählen. Zumindest nach der Pause entschied die Applausstärke, ob es mit Brahms’ 2. Klaviertrio, Schostakowitsch oder Mendelssohns op. 66 weiterging.

Mit vollem Einsatz dabei waren die Zuhörer beim Heidelberger Frühling in der Alten Aula aber auch schon im ersten Teil, den das Amatis Trio mit Haydns Trio Nr. 43 C-Dur eröffnete. Von purer Lebensfreude in heimliche Stille war dabei ihr Motto, worin sich Geigerin Lea Hausmann, Cellist Samuel Shepherd und Mengjie Han am Klavier auch absolut einig waren. Mit Lust am Espressivo und rekordschnellen Decrescendi wurden diese Extreme auf engstem Raum sogar zum Paar.

Dank geschmeidiger Filigranität wirkten solche Szenenwechsel jedoch nie abrupt, zumal immer der schlichte Grundzug gewahrt wurde. Ganz klassisch eben, was ebenso fürs Andante galt, das mit wunderbarer Sensibilität musiziert wurde. Von außergewöhnlicher Übereinkunft hat nicht nur das Presto überzeugt, wo die mit vielen Überraschungen und Ideen gespickte Interpretation wie automatisch aus jedem Instrument identisch strömte. Und das bei rasanter wie schlagfertiger Geschwindigkeit.

Lange wurde Schumanns 3. Trio g-Moll als nicht gleichwertig gegenüber früheren Werken abgetan. Grund war die Verschlechterung seines psychischen Zustandes. Dabei ist dieses unruhige Seelen-Chaos enorm vereinnahmende Musik, wo die "Frühlings"-Gäste mit ansprechendem Tonfall und hoher Phrasierungskunst unglaubliche Substanz herausfilterten.

Eindrucksvoll ließen sie Rastlosigkeit und Ratlosigkeit gegeneinander antreten, stemmten sich gegen alles, was auf dem Herzen lag. Mit nichts wollte man sich hier abfinden, fand gen Ende des langsamen Satzes aber doch zu innerer Einkehr. Enormer Biss wurde im Folgesatz an den Tag gelegt, bevor im Finale ganz dezent Humor durchschimmerte.

Mendelssohns 2. Trio c-Moll riss nach düster wisperndem Einstieg einfach jeden mit. Mit unbändiger Leidenschaft und starker Zugkraft dominierte ein gewaltiger Hauptstrom, von dem auch sehnsüchtige Seufzer aufgesogen wurden. Wurde in späteren Passagen doch mal länger verweilt, wuchsen empfindsame Geigen- und Celloweisen aus exakt derselben Melodie hervor. Eine beachtliche Klangarbeit, die auch im Andante verschiedene Motive nie aneinander reihte, sondern auseinander entstehen ließ.

Lediglich die geschwinden Scherzo-Läufe verliefen nicht deckungsgleich, ansonsten hat das auch im Finale klarste Ansagen machende Trio wirklich eine gute Figur gemacht.