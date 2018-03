Gabriela Montero während der ersten Hälfte ihres Preisträgerkonzerts in der Heidelberger Stadthalle. Foto: Studio Visuell

Von Simon Scherer

Heidelberg. Gabriela Montero hat viel zu sagen. In Worten wie in Musik. Nach der Verleihung des "Heidelberger Frühling"-Preises griff sie auch im Preisträgerkonzert gern zum Mikrofon. Gerade wenn es um ihre grandiosen Improvisationen ging, die nicht nur als Zugaben beglückten.

Ein dramaturgisch eher ungewöhnlicher Programmaufbau, der mit Schumanns Kinderszenen begann, war zuvor abgelaufen. Voller Zuneigung zu jeder Note erwachte Opus 15 wie aus einem Traum. Alles baute sich überaus harmonisch und ausgewogen auf, besaß gleichzeitig aber klare Konturen und Substanz, was besonders einem kernigen Anschlag und strahlend-abgerundetem Klangideal zu verdanken war.

Ihren Zauber erhielten lyrische Parts durch Dynamik und Agogik, deren Entwicklungen wunderbar fließend ineinander übergingen und die durch schlüssige Gestaltung stets auf ungezwungene Weise mitzuverfolgen waren. Bei Montero konnte man auch einfach mal die Seele baumeln lassen, bevor im nahtlosen Übergang eine Auswahl von Chick Coreas "Children’s Songs" angereiht wurde, wo tänzerische Elemente gerne herausforderten. Wirklich erstaunlich, wie diese unterschiedlichen Werke als ein Gebilde betrachtet wurden und Genre-Grenzen wie weggewischt waren.

Immer freier und abstrakter gestaltete Montero diese Lieder, scherte aus sämtlichen Rahmenvorgaben aus, hörte anderen Motiven hingegen überaus lange nach. Eine ideale Überleitung zum ersten Improvisations-Block, der jedoch nicht ganz spontan anmutete. Fünf Themen nannte sie vorab: Erinnerungen an ihre Kindheit in Venezuela, Vogelstimmen, zwischen Trunkenheit und Salsa, die Sehnsucht nach der Heimat sowie ein Schlaflied der Mutter. Besonders die konträr aufeinanderprallenden Großstadtimpressionen oder der bittere Beigeschmack beim Vermissen ihres Geburtsortes ließen starke Bilder vor Augen treten.

Mit Schostakowitschs 2. h-Moll-Sonate hatte sie sich dann einen wahrlich schweren Brocken vorgenommen. Selbst wenn sie nicht den typisch kühl distanzierten Schostakowitsch-Klang besaß, wurde sie dem Werk dennoch voll gerecht. Angefangen bei der fabelhaften Balance zwischen Beiläufigkeit in der rechten Hand und markanter Melodie in den Bässen, gellend beißenden Höhen oder der trotz hohen Tempos jederzeit gewahrten Struktur. Meiserhaft fing sie im Largo den Zustand der Vereinsamung ein, Motive wurden scheinbar völlig alleingelassen, waren absolut auf sich allein gestellt und versuchten ihren Platz in der Welt zu finden. Das ging extrem unter die Haut.

Emotionaler Höhepunkt waren später zweifelsohne die zu Publikums-Melodien improvisierten Zugaben. Schier aus dem Häuschen war die Stadthalle, als "Frühlings"-Pianist Igor Levit "Nature boy" von Gregory Porter vorsang und Montero daraus ein Bach-Fuge machte. "Sah ein Knab’ ein Röslein stehn" wurde zum Boogie und "La Cucaracha" höchst modern entfremdet. Das endgültige Ende war allerdings still und nachdenklich: anrührende Weisen für Venezuela.