Von Simon Scherer

Heidelberg. Mark Padmore besitzt einen eigenwilligen Sangesstil. Entsprechend auch die Programmauswahl für seinen "Frühlings"-Besuch in der Alten Aula. Gleich zum Einstieg etwa mit Richard Rodney Bennetts "Tom O’ Bedlam" für Tenor und Cello, das vom Sänger Tom handelt, einem Insassen des Londoner Bethlehem Hospital für psychisch Kranke, die dort in größter Armut hausten. Mit Padmore und Cellist Matthias Gredler traten hier zwei stark erhitzte Gemüter gegeneinander an, wobei Gredler meist als kommentierender Gegenpart seine Meinung abgab.

Padmores Darbietung war eine Mischung aus Sprechgesang, aufgewühlten Schreien, dozierendem Tonfall und fragilem Flüstern. Ob Wahnsinn oder Resignation, von nichts blieb der Hörer verschont. Ebenfalls zwischen Extremen pendelte Padmore in darauffolgenden Schubert-Liedern. Inhalt und Mitgefühl waren eindrücklich mitzuverfolgen, da sein Gesang stark ans Sprechen erinnerte. Die Klangfarbe fehlte bisweilen. Generell ist Padmore eher der Nacherzähler als mittendrin im Geschehen. Einen nicht unwichtigen Part übernahm das Cello, oft parallel mit dem Tenor verlaufend. Abweichungen verfolgten stets einen bestimmten Sinn.

Schuberts Naturbeschreibungen klangen im "Padmore Cycle" nach, den Thomas Larcher eigens für ihn anhand kurzer Naturgedichte schrieb. Ein Werk, das ganz auf den Künstler zugeschnitten ist und wahrscheinlich von keinem anderen so überzeugend gesungen werden könnte. Mit Bürsten und anderen Werkzeugen wurden unheimlichste Klänge aus dem Flügel (Stefan Mendl) hervorgeholt, wo unbeschwerte Tenor-Sequenzen wie pure Ironie, beinahe sarkastisch wirkten. Im sanglichen Wispern bekam man es gar mit der Angst zu tun. Bei den vielen musikalischen Zwischenparts wurde die Singstimme oft wie ein Instrument gehandhabt, das in verschiedenste Rollen schlüpfte. Eine Überraschung jagte dort die nächste.

Eine Enttäuschung war Schuberts Es-Dur-Klaviertrio. Zusammen mit Geiger David McCarroll im Wiener Klaviertrio wurde op. 100 geradezu kaputt geschrummt. Mit radikal senkrecht ausgerichtetem Phrasierstil wurde hier alles blockweise aneinandergereiht, was schon das Allegro zum feurigen Spektakel machte, das viel zu schroff reingedonnert wurde. Am meisten störte das im himmlischen Andante, das nebenbei zu salopp anmutete. Warum haben die Drei ihr Temperament erst im Scherzando so passend abgemildert?