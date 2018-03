András Schiff am Flügel und die Cappella Andrea Barca. Foto: sv

Von Matthias Roth

Heidelberg. Sein oder nicht sein, das ist auch in der Musik die entscheidende Frage. Denn sie ist vordergründig oft nur Unterhaltung. Erst auf den zweiten Blick wird sie tiefgründig. Es braucht dazu aber nicht nur gute Musiker, sondern wirkliche Interpreten.

Das ließ sich gut beobachten beim Abend mit András Schiff und der Cappella Andrea Barca beim Heidelberger Frühling. Bachs beliebte Konzerte für ein Tasteninstrument plus Streicher sind recht eingängig, aber sie unterscheiden sich im Detail schon dadurch, dass sie häufig Bearbeitungen eigener oder fremder Werke sind und dadurch schon stilistisch differieren.

Davon aber war in der Stadthalle nichts zu spüren: Die mitreißenden Rahmensätze speisten sich alle aus dem gleichen Drive, und die Ruheinseln dazwischen boten alle ähnlich entspannende Klangtapeten. Kein Charakterunterschied zwischen Adagio, Andante, Siciliano oder Larghetto, und alle langsamen Sätze berührten deutlich die Grenze zum Kitsch.

Damit konnte ein anspruchsvoller Hörer nicht zufrieden sein. Dabei ist András Schiff ein fabelhafter Pianist, der in der kleinen Bartók-Zugabe seine ganze nuancenreiche Anschlagskunst mit verblüffender Nonchalance offenbarte. Seine Bach-Interpretation allerdings basierte auf agogischen Finessen der Romantik und pflegte eine dynamische Treppenabstufung, wie sie vor einem halben Jahrhundert mal in Mode war.

Old fashioned in diesem Sinne spielte auch das Streichorchester Andrea Barca. Keinerlei Überraschungen bot die musikantische Routine dieses Ensembles, wie sie auf einem Festival vom Rang des Heidelberger Frühling eigentlich nicht zu erwarten war. Die knapp 20 Musikerinnen und Musiker, die seit 1999 zusammenspielen, schienen jedwede interpretatorische Entwicklung auf dem Sektor Barockmusik in den letzten Jahrzehnten vollkommen verschlafen zu haben. Aber auch als agierende Virtuosentruppe verfestigte sich ein eher müder Eindruck.

So blieb es bei diesem Gastspiel bei der leichten musikalischen Unterhaltung, die Bachs unkaputtbare Musik ja auch dann bietet, wenn sie auf einem Kamm geblasen wird. Das Publikum war teils begeistert, teils gelangweilt.