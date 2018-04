Von Simon Scherer

Heidelberg. Einmal Stipendiat in der Kammermusikakademie, kommt man auch in Folgejahren wieder gern zum Heidelberger Frühling. Zum Beispiel Elisabeth Brauß, die dem Cellisten Friedrich Thiele beim "After-Work-Konzert" im Frauenbad eine großartige Klavierbegleitung bot. Zunächst in Schumanns Adagio und Allegro As-Dur, das die beiden in tiefer Versunkenheit ganz aus der Vergangenheit herholten. Pausierte das Cello, übernahm das Klavier den Erzählerpart, sodass die Geschichte ununterbrochen weiterging. Geriet Thiele ins Schwermütige, blickte Brauß in hellere Gefilde. Thiele präsentierte sich ganz als Stürmer und Dränger, wovon sich auch Brauß gern anstecken ließ.

Als Debussy während des Ersten Weltkrieges seine Cellosonate d-Moll schrieb, achtete er extrem auf Abgrenzung von deutschen Formvorgaben. Bereits der massive Klaviereinstieg agierte selbstbestimmt und forsch, was bei Freigeist Thiele nicht anders aussah. Wie aus willkürlicher Laune heraus drängte er mal gewaltsam nach außen oder verkroch sich in komplette Abgeschiedenheit. Diese oft verzerrte Darstellung wurde von den Zweien in beispielloser Bildlichkeit dargestellt.

Gleiches galt für Schostakowitschs Cello-Sonate d-Moll, als das Klavier eindrücklich die Schritte der KGB nachahmte, während die Menschen hinter der Haustür von ihrer Angst beinahe zerfressen wurden. Selbst nach Vorbeiziehen des sowjetischen Geheimdienstes kehrten die Musiker scharf attackierende Warnsignale heraus. Tiefe Spuren hinterließ Thieles expressiver Bogenstrich auch im schmerzhaften Largo, das im Nachhall sehr nachdenklich stimmte. Da selbst im tanzenden Sarkasmus des abschließenden Allegros noch nichts überstanden war, tat die Zugabe aus Chopins Cello-Sonate nur gut.