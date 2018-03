Von Simon Scherer

Heidelberg. Da wird man glatt wehmütig, dass die dreijährige Partnerschaft nun zu Ende geht. Das Irish Chamber Orchestra hat den Heidelberger Frühling in vergangenen Konzerten geradezu verwöhnt: mit der Schönheit der Musik und unglaublicher Begeisterung dabei. Nicht wegzudenken ist hier ihr erster Gastdirigent Jörg Widmann, der auch diesmal zu seiner Klarinette griff. Webers Es-Dur-Concertino ist ein wahres Juwel unter den Klarinettenkonzerten, das stimmungsmäßig zahlreiche Gemeinsamkeiten mit dessen Oper "Freischütz" hat.

Bereits Widmanns Klang war dafür in Bestform: rein und farbenreich, der malerischen Orchesterkulisse in nichts nachstehend, die im hoch dramatischen Eröffnungsakkord mindestens doppelt so viele Musiker auf der Bühne vermuten ließ. Auf lang gespannten Bögen flog Widmann von der gruseligen Wolfsschlucht in einem Atemzug zu den Wäldern und Auen aus der berühmten Max-Arie. Mündete die Reise in teuflische Abgründe, verlor Widmann trotzdem nie den Blick zum Tageslicht. Ein Paradestück für die Klarinette, das Widmann nicht griffiger in der Hand liegen könnte.

Das Stammmitglied der "Frühlings"-Familie hat sich zudem längst als Dirigent profiliert, siehe Mendelssohns 13. Streichersinfonie c-Moll. Er weiß einfach, wie man ein Orchester auf permanentem Spannungsniveau hält und überall absolute Reaktionsbereitschaft bekommt. Nach einem betont tragischen Mendelssohn wurden für Mozarts 23. Klavierkonzert A-Dur lieblichere Seiten aufgeschlagen, wobei auch hier die Agilität nie nachließ. Bei Widmann wird sich eben nie ausgeruht.

Als Solistin hatte man eine Grande Dame der Klavierszene gewonnen: Elisabeth Leonskaja. Trotz forschem Einstieg und klarer Konturen jeder Note verkörperte ihr Spiel eine unglaubliche Gelassenheit, was mit leichtfüßig über die Tasten schnellenden Fingern angenehme Schwebezustände auslöste. Aufhorchen ließ ihr Spiel durch ungewöhnlich abrupt beendete Phrasen. Individualistische Züge trug das Adagio, das durch existenzielle Geigenstriche vorbereitet wurde. Zusammen mit Leonskaja erweckten sie den Eindruck einer persönlich zu bewältigenden Krise, wo mit schonungsloser Nachgiebigkeit nichts beschönigt oder ausgelassen wurde. Hiervon per Knopfdruck ins sorgenfreie Allegro zu springen, verdient Hochachtung.

Schon Leonskajas Zugaben stammten aus der Feder Widmanns: "Waldszene" und "Warum". Ebenso die Fieberphantasie für Klavier, Streichquartett und Klarinette, die ihrem Namen alle Ehre machte. Fiebrig schwirrende Höhen waren quasi Leitmotiv dieser Zustandsbeschreibung, die ihre zittrige Nervosität aus allerlei Klangerzeugnissen speiste, besonders der Klarinette inklusive Halbton-Trillern. Wie ein schwirrender Insektenschwarm kam einem das oft vor, von pianistischen Urtiefen unterbrochen.

Wie eine Fieberkurve empfindet Widmann auch die Melodik Schumanns, deren 2. Sinfonie C-Dur er allerdings sehr atmosphärisch anlaufen ließ, beinahe sakral. Herrschaftlich triumphierende Ausbrüche ließen jedoch nicht lange auf sich warten, und so ging es mit stolzgeschwellter Brust weiter. Widmanns Energie kennt einfach keine Grenzen, er motiviert einfach jeden, sei es für tüchtig rausposaunendes Blech, zackige Geigen oder saftige Knalleffekte. Außer Rand und Band geriet er im Scherzo, bevor im Adagio Oboe und Klarinette kein Auge trocken ließen. Immer verzerrter zog Widmann das Geschehen runter, Stufe für Stufe, bis in den Keller. Was für ein Abend.