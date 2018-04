Von Simon Scherer

Heidelberg. War das nur ein Zufall? Gerade hatte man Beethovens "Pathétique" von Fazil Say gehört, zwei Tage später dann mit Seong-Jin Cho. Zwei Aufführungen von dieser 8. Klaviersonate in c-Moll, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Auf felsenfestem Fundament fußte schon das Grave bei Cho. Dazu eine Klangwucht, die kaum zu überbieten war. Diese Schreckens-Akkorde ergossen sich jedoch keineswegs in die Breite, da Cho für klarste Konturen und strenge Wahrung der Form sorgte. Jeder Ton speiste sich da mit einem Höchstmaß an Dramatik.

Der Nachwuchs-Star besitzt zwar durchaus die Fähigkeit für Sanftmut und Zartheit, bei Beethoven war dafür jedoch wenig Platz. Schnell ging es hart und unbarmherzig weiter in dieser auf Totalität und Kompromisslosigkeit ausgerichteten Interpretation. Technisch wie klanglich wirkte das auch im Adagio nach, selbst wenn sich gefühlsmäßig hier vieles bekenntnishaft nach Innen wendete. Verschiedene Entwicklungsgänge hätte man jedoch stärker in Tempoveränderungen veranschaulichen können. Ein ähnlicher Kraftakt wie das Rondo war auch Beethovens 30. Sonate E-Dur.

Im beginnenden Vivace hätte mehr phantasievolle Milde nicht geschadet, wie man sie an späterer Stelle erlebte. Ähnlich wurde das Andante zu dezidiert angeschlagen, in dessen innige Empfindungen sich Cho ansonsten sehr einfühlsam hineinversetzte. Meisterhaft war außerdem seine Gewichtung von Haupt- und Nebenstimmen. Dadurch wurden verschiedenste Bezüge und Korrelationen hervorgehoben.

Ein neues Gesicht zeigte Cho in Debussys "Cloches à travers les feuilles", für dessen verschlüsselte Tonfolgen er fabelhaft in geistesabwesende Zustände wechselte. All seine Wege spielten sich in nicht eindeutig zu verortenden Welten ab, Gedanken wurden einfach in den Raum hineingeworfen. Deutlichere Konturen und energische Schärfe à la Beethoven standen wieder in Chopins 3. Sonate h-Moll auf dem Plan, die durch zunehmende Leidenschaft und Melancholie in volkstümlicher Manier ergänzt wurden. Gänzlich ohne Gewicht über die Tasten flatternden Finger ließen gar ein Frühlings-Klima aufkommen. Die Zugabe dieses vielseitigen Pianisten mit schier grenzenloser Kraft stammte aus Schumanns Fantasiestücken.