Von Nike Luber

Heidelberg. Manches kommt nie aus der Mode. Der Jazz zum Beispiel, der seine afroamerikanischen Wurzeln nie verleugnet und schon in seiner Frühzeit "klassische" Komponisten wie Claude Debussy inspirierte. Wenn der Heidelberger Frühling also in der Reihe "Standpunkte" dieses Jahr Musik aus den USA in den Mittelpunkt stellt, darf Jazz auf keinen Fall fehlen. In Erinnerung an das bis heute legendäre Konzert des Jazzmusikers und Bandleaders Benny Goodman 1938 an einer Weihestätte klassischer Musik, der Carnegie Hall in New York, zog sich Goodmans Musik als roter Faden durch die "Benny Goodman Show" in der Heidelberger Stadthalle. Julian Bliss erzählte in seiner heiteren deutsch-amerikanischen Moderation dazu auch ein paar Anekdoten, die den Charakter Benny Goodmans greifbar machten.

Musikalisch beschworen die Mitglieder des Julian Bliss Septetts die goldene Zeit des Swing herauf, die 1930er Jahre. Vom ersten Takt des ersten Stückes an sorgte das Bliss Septett für zündende Rhythmik. Da mochten einige im Publikum nicht mehr still sitzen. Sieben Musiker sind zwar noch keine Big Band, aber völlig ausreichend, um einen satten Sound zu erzeugen. Und weil Jazz viel Raum für die Kreativität der Musiker lässt, kamen in der Stadthalle das Können und die musikalische Fantasie aller sieben Musiker bestens zur Geltung.

Julian Bliss erwies sich als begnadeter Klarinettist, der ausgesprochen klangschön, aber auch ausdrucksstark spielt. Ähnlich wie Benny Goodman, der ebenfalls Klarinettist war, bildete Bliss das musikalische Zentrum des Septetts, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Höchst virtuos und dabei voll mitreißender Spielfreude gab Bliss den Ausflug in die Klassik, die munter swingende Klarinetten-Version der Caprice Nr. 24 Niccolo Paganini. Trompeter Martin Shaw beherrschte sämtliche Spielarten seines Instruments. Anthony Kerr brillierte am Vibraphon. Gitarrist Colin Oxley, Bassist Tim Thornton, Pianist Neal Thornton und Schlagzeuger Edward Richardson steuerten den flotten, rhythmisch federnden Groove bei. Jeder dieser Musiker präsentierte sich darüber hinaus als souveräner Solist. Besonders temperamentvoll wirkten die Soloeinlagen des Schlagzeugers, der im Klassiker "Swing, swing, swing" Maßstäbe setzte.

Hervorragende Tongebung und ein perfekt austariertes Zusammenspiel kamen in den ruhigen Nummern sehr schön zur Geltung. Da legte sich der Klang des Julian Bliss Septetts wie ein akustischer Mantel um die Zuhörer. Mit dem gedruckten Programm nahm es das Septett nicht so genau. Das Publikum war begeistert und bereit, weiter zu swingen.